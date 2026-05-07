Android 17'nin 2. Beta Sürümü Yayımlandı: İşte Android Telefonlara Gelecek Yeni Özellikler!

Android 17'nin geliştirme süreci hızla devam ediyor ve yeni gelen güncelleme ile yapılan değişiklikler ve düzeltilen hatalar belli oldu.

Barış Bulut

İlk önizleme sürümünün ardından bugün Android 17'nin 2. beta sürümü olan QPR1 Beta 2 sürümü yayımlandı.

Güncellemede ciddi seviyede değişiklikler olmasa da birtakım yeni özellikler gün yüzüne çıkmış durumda. Bunun yanı sıra birçok hata düzeltilmiş.

Aşağıdaki görseller, yeni eklenen özellikleri sırasıyla eski-yeni olacak şekilde göstermektedir.

Yapay zekâ etkinlik izleyicisi açıklamaları

Gizlilik paneli artık yapay zekâ asistanlarındaki yeni etkinlik izleyici (Android 17'de tanıtılan) için güncellenmiş açıklamalar içeriyor.

Hızlı Ayarlar'ı düzenlemek için yeni simge

Uygulama bildirim noktalarında iyileştirmeler yapıldı

Bildirim noktalarına beyaz bir halka eklenerek tasarımında çok hafif bir değişiklik yapıldı.

Hata düzeltmeleri

  • Terminal uygulamasının açılmaması, bunun sonucunda giderilemeyen bir hata penceresinin açılması ve yüklemenin sonsuza kadar sürmesi sorununu giderildi.
  • Kilit ekranında tarih ve hava durumu bilgilerinin parmak izi sensörü alanıyla çakışmasına neden olan bir görüntüleme sorunu giderildi.
  • Üçüncü bir aktif aramayı sonlandırmak, amaçlanan arama yerine mevcut bir konferans görüşmesi katılımcısının bağlantısını yanlışlıkla kesiyordu.
  • Aktif bağlantı olmasına rağmen mobil sinyal çubuklarının yanlış bir şekilde boş veya gri renkte görünmesi ve kullanıcıların ağ sinyal gücünü doğru bir şekilde ölçememesine neden olan bir sorun giderildi.
  • Özel temalı uygulama simgeleri, bir uygulamadan ana ekrana geri dönüldüğünde yanlış bir şekilde büyütülmüş olarak görünüyordu.
  • F2FS dosya sistemindeki, veri bozulmasına veya beklenmedik sistem kararsızlığına yol açabilecek bir hata giderildi.
  • Son kullanılanlar ekranında uygulamaları taşırken görsel kararsızlığa veya aksaklıklara neden olan bir kullanıcı arayüzü sorunu giderildi.
  • Gezinme çubuğundaki kaydırma hareketleriyle son kullanılan uygulamalar arasında geçiş yapılamama sorunu giderildi.
  • Cihazın yeniden başlatılması veya Bluetooth'un kapatılıp açılması sonrasında Bluetooth internet paylaşımı anahtarının kapalı konuma sıfırlanması ve bunun sonucunda kullanıcıların bağlı cihazlar için internet paylaşımını manuel olarak yeniden etkinleştirmek zorunda kalması sorunu giderildi.

