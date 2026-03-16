Instagram'da Bir Dönem Daha Sona Erdi: O Özellik Artık Kullanılamayacak!

Instagram'ın arkasındaki şirket Meta, Instagram'daki DM yani özel mesajlardaki o önemli özelliğin yakında kaldırılacağını açıkladı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Instagram kullanıcılarını yakından ilgilendiren dikkat çekici bir değişiklik geliyor. Platform, mesajlaşma sisteminde kullanılan uçtan uca şifreleme özelliğini kaldırmaya hazırlanıyor.

Platformun yardım sayfasında yayımlanan güncellemeye göre 8 Mayıs 2026 itibarıyla kullanıcıların özel mesajları yani DM'leri artık bu güçlü gizlilik korumasından yararlanamayacak.

Mesajlarınız artık gizli olmayacak

2

Uçtan uca şifreleme, mesajların yalnızca gönderici ve alıcı tarafından okunabilmesini sağlayan önemli bir güvenlik katmanıydı. Pek çok mesajlaşma uygulamasında yer alan bu sistem kaldırıldığında, platform üzerindeki DM’ler bu korumayı kaybedecek.

Instagram, kullanıcıların etkilenebilecek sohbetlerini kaybetmemesi için mesajlarını ve medyalarını indirme seçeneği sunacağını açıkladı. Tabii bunun için uygulamanın en güncel sürümüne sahip olmak gerekiyor.

Kullanıcılar tepkili

3

Değişiklik sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Özellikle forumlarda ve Reddit’te kullanıcılar, mesaj gizliliğinin ortadan kaldırılmasından dolayı endişe ve şaşkınlıklarını dile getirdi.

Instagram’ın sahibi olan Meta ise bu kararın arkasındaki nedeni henüz resmî olarak açıklamadı ancak bazı kaynaklar, bu kararın arkasında Avrupa’daki düzenleyici baskıların olabileceğini öne sürüyor.

Yeni sistemin yürürlüğe girmesine yaklaşık iki ay var. Bu süreçte Meta’nın kararın ayrıntılarını açıklaması veya kullanıcı tepkilerine göre yeni düzenlemeler yapması bekleniyor.

