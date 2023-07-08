Eski Facebook yöneticisi ve şu an Instagram’ın patronu olan Adam Mosseri, yaptığı açıklamada Twitter klonu olarak görülen Threads’in temelinde haber ve siyaset için uygun bir platform olmadığını belirtti.

Meta’nın yeni uygulaması Threads, geçtiğimiz hafta itibariyle canlıya alındı ve bununla birlikte özellikle Twitter camiası tarafından büyük eleştiriler topladı. Platform, yapısı itibariyle Twitter’a aşırı benzemek ile suçlandı, ki haksız da sayılmazlar. Hatta Elon Musk bile Mark Zuckerberg’i bir “kopyala+yapıştırcı” olarak itham etti.

Bütün bunların üzerine eski Facebook yöneticisi, şu anki Instagram’ın patronu ve dolayısıyla Threads’in de patronu olan Adam Mosseri, Threads’de yaptığı bir paylaşımda bu imajdan kurtulmak için olduğu düşünülebilecek bir argüman ile karşımıza çıktı.

“Burada siyasete ve haberlere yer yok”

Adam Mosseri, Threads’de paylaştığı bir gönderide şöyle dedi: “Politika ve sert haberlerle birlikte insanlara gelen ek inceleme dürtüsü, olumsuzluk ve nefret söylemi riskleri, beraberinde getirdiği etkileşime veya gelire değmez. Spor, müzik, moda, güzellik, eğlence vb. gibi, siyasete veya sert haberlere girmeye gerek kalmadan canlı bir platform oluşturmak için fazlasıyla harika topluluklar var."

Mosseri geçmişte Facebook patronuyken, o platformda da kullanıcıların ana sayfasına düşen içeriklerden ne kadarının haber içeriği olacağına dair bir kısıtlama getirilmişti. Ancak Threads’de durum böyle işlemeyecek. Mosseri’nin dediğine göre Threads'de, haber veya siyaset içeriklerinin algoritması değiştirilmeyecek ve böyle paylaşım yapanlara yaptırım uygulanmayacak.

Geçtiğimiz Çarşamba günü kullanıcıya sunulan ve büyük ilgi gören Threads, şimdiden 70 milyon kullanıcı sayısını aştı.