Instagram Başkanı Adam Mosseri, Twitter rakibi Threads uygulamasına çok istenen bir özelliğin geleceğini doğruladı. Bu özellik, yalnızca takip ettiklerinizin paylaşımlarını görmenizi sağlayacak bir gönderi akışı olacak. Ayrıca, başka yeni özellikler de uygulamaya eklenecek.

Facebook ve Instagram gibi devlerin çatı şirketi Meta, bugün uzun zamandır beklenen en yeni metin bazlı sosyal medya platformu Threads’i nihayet yayınladı. Instagram’la uyumlu bir şekilde çalışan ve kullanıcıların 500 karaktere kadar gönderiler paylaşmasına olanak tanıyan uygulama, kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşarak Twitter’ın ciddi rakibi olabileceğini ortaya koydu.

Platform, her ne kadar büyük ilgi görse de bazı eksiklere sahip. Bunlardan belki de en çok isteneni yalnızca takip ettiğiniz kullanıcıların gönderilerinizi görmenizi sağlayan bir akış. Şu anda takip etmediğiniz hesapların gönderileri ana akışta karşınıza çıkıyor. İşte bu konuda sevindirici haber, Instagram başkanı Adam Mosseri’den geldi.

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Mosseri’ye göre yalnızca takipçilerinizin paylaşımlarını görebileceğiniz akış yolda

Mosseri, ünlü teknoloji içeriği üreticisi Marques Brownlee’nin platformdaki bir paylaşımına yanıt verdi. Instagram Başkanı, Brownlee’nin yalnızca takip ettiklerinizin gönderilerini görmenizi sağlayacak bir akışa ihtiyacının olduğunu söylediği gönderiye “listede” cevabını verdi. Bu da özelliğin yol da olduğunu resmen doğruladı.

Threads’e çok istenen diğer özellikler de geliyor

Instagram yöneticisi, yalnızca bunun değil, diğer istenene özelliklerin de Threads’e geleceğini açıkladı. Bu özellikler arasında farklı Threads hesapları arasında değişim yapma ve gönderileri düzenleme gibi şeyler yer alıyor. Mosseri ayrıca, hashtag arama benzeri özelliklerin de önemli eksikler olduğunu söylüyor. Yani bunu da yakında uygulamada görebiliriz.

Öte yandan kullanıcılar, tıpkı Instagram’da olduğu gibi Threads’te de çift tıkla gönderi beğenme özelliğinin yer almasını istedi. Mosseri, Meta’nın özelliği getirmek istediğini; ancak gönderilere tıklandığında thread’ler açıldığı için bunun gerçekleşemediğini belirtti.

Instagram Threads'i indirmek için:

Threads hakkındaki tüm detaylar için: