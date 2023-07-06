Threads, Twitter'da Gündem Oldu: İşte Twitter'ın Yeni Rakibine Gelen Tepkiler

1 dk okuma süresi
2
1
0
0
0
Instagram'ın 6 Temmuz'da kullanıma açtığı Threads platformu, Twitter'da gündem oldu.

Sosyal medya bir yılı aşkın süredir sadece Elon Musk’ı konuşuyordu. Artık bu isim, en azından şimdilik Mark Zuckerberg oldu. Instagram, Twitter rakibi sosyal medya platformu Threads’i 6 Temmuz'da kullanıma açtı.

Saatler içinde 10 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşmayı başaran platform elbette rakibi olduğu Twitter’da da gündem oldu. Threads’in açılmasıyla birlikte Twitter kullanıcıları her telden çalmaya başladı.

Webtekno Threads'te! Hemen takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Threads’e Twitter’dan gelen tepkiler:

threads

threads

"Gerçek Oppenheimer vs Barbie."

threads

threads

Twitter'ı bırakmayız diyenler de vardı elbette:

threads

threads

threads

threads

Ve elbette birçoğumuzun kalbini süsleyen o hayal:

threads
İLGİLİ HABER

Instagram'ın Twitter Rakibi Uygulaması Threads Yayınlandı: Nasıl İndirilir ve Giriş Yapılır, Twitter'dan Ne Farkı Var?
İLGİLİ HABER

Mark Zuckerberg, Twitter Rakibi Uygulaması Threads'in Yayınlanır Yayınlanmaz Kaç Kullanıcıya Ulaştığını Açıkladı (Millet Twitter'dan Bıkmış)
2
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
2
1
0
0
0
En Güncel Haberler