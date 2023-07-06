Instagram'ın 6 Temmuz'da kullanıma açtığı Threads platformu, Twitter'da gündem oldu.

Sosyal medya bir yılı aşkın süredir sadece Elon Musk’ı konuşuyordu. Artık bu isim, en azından şimdilik Mark Zuckerberg oldu. Instagram, Twitter rakibi sosyal medya platformu Threads’i 6 Temmuz'da kullanıma açtı.

Saatler içinde 10 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşmayı başaran platform elbette rakibi olduğu Twitter’da da gündem oldu. Threads’in açılmasıyla birlikte Twitter kullanıcıları her telden çalmaya başladı.

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Threads’e Twitter’dan gelen tepkiler:

"Gerçek Oppenheimer vs Barbie."

Twitter'ı bırakmayız diyenler de vardı elbette:

Ve elbette birçoğumuzun kalbini süsleyen o hayal: