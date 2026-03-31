Instagram'ın Ücretli Abonelik Sistemi Instagram Plus, Test Edilmeye Başladı: İşte Sunacağı Özellikler

Instagram, yeni ücretli abonelik sistemi "Instagram Plus"ı test etmeye başladı. Sistemin sunacağı bazı özellikler de ortaya çıktı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Bir süredir ortada dolaşan haberler dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarını bünyesinde bulunduran Meta’nın Instagram, WhatsApp gibi uygulamalarına yepyeni ücretli abonelik getireceğini gösteriyordu. Şimdi ise bu konuda büyük bir gelişme yaşandı. Şirket, ücretli Instagram aboneliğini resmen test etmeye başladı.

Meta’nın kullanıma sunmaya hazırlandığı yeni abonelik sistemi, “Instagram Plus” olarak adlandırılacak. Bu aboneliğe sahip kişiler, normal kullanıcılara kıyasla daha gelişmiş özelliklere erişim sağlayabilecekler.

Instagram Plus’ta nasıl özellikler olacak?

  • Gönderenin haberi olmadan bir hikâyeyi izleme.
  • İnsanların hikâyenizi ne kadar tekrar izlediğini görme.
  • Hikâye sürelerini 24 saat daha uzatabilme.
  • Hikâyelerde “Süper Beğeni”.
  • Hikâye listesinde spesifik kişileri arayabilme özelliği.
  • Takipçileri farklı listelere gruplandırarak her hikâyeyi kimlerin göreceğini özelleştirmeyi sağlayan özel listeler.

Meta’nın Meksika, Japonya ve Filipinler gibi ülkelerde testi gerçekleştirdiği bildiriliyor. Fiyatlar ise Meksika’da 2 dolara denk gelen seviyelerdeymiş. Ayrıca ilk ay ücretsiz de sunulacağı söyleniyor. Instagram'daki bu yeni ücretli aboneliğin , içerik oluşturuculara ve işletmelere yönelik olan ve aylık bir ücret karşılığında doğrulanmış rozet gibi şeyler sunan Meta Verified’dan farklı olduğunu belirtelim. Plus aboneliği, günlük kullanıcılar için tasarlandı.

Özelliklere baktığımızda süper beğeni, daha uzun hikâyeler gibi birçok yepyeni özelliğin geldiğini göreceğiz. Bu tarz özellikler, normalden çok daha farklı bir deneyim yaşamamıza imkân tanıyacak. Instagram’ın Plus aboneliğiyle gelirlerini artırmayı amaçladığını belirtelim. Ne zaman çıkış yapacağı konusunda şimdilik bir bilgi yok.

Türkiye'de "Çakma 5G" mi Kullanılacak? İşte Non-Standalone ve Standalone 5G Arasındaki Farklar

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

300 TL'ye Alınan Xbox 360'ın İçinden GTA 4 Prototipi Çıktı: Bu Görüntüleri Hiç Görmediniz

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

Gemini, ChatGPT'yi Bırakmak İsteyip Bırakamayanları Çok Mutlu Edecek Özellikler Duyurdu

Arabanıza WhatsApp Uygulaması Geliyor: İşte Sürücüleri Çok Sevindirecek Yeni Apple CarPlay Özelliği

