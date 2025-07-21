Instagram, saatlerce Reels kaydıranlara yönelik bir özellik getirmeyi planlıyor. Yakında Reels videolar otomatik olarak kaydırılabilecek.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından olan Instagram’ın en çok kullanılan özelliği kuşkusuz Reels videolar. TikTok rakibi olan bu kısa video formatını her gün milyonlarca insan saatlerce kaydırarak kullanıyor. Şimdi ortaya çıkan bilgiler ise şirketin bu konuda yepyeni bir özellik getireceğini gösteriyor.

Yeni özellik, otomatik kaydırma işlevi olarak gelecek. İsminden de anlayabileceğiniz gibi videoların kullanıcıya gerek olmadan kendi kendine kaydırılabileceği anlamına geliyor. Hiç durmadan anlamsızca Reels kaydıranlara yönelik bir özellik demek yanlış olmaz.

Parmağınızı hareket ettirmeden Reels videoları kaydırabileceksiniz

Yukarıdaki ekran görüntülerinden özelliğin nasıl aktifleştirileceğini görebilirsiniz. Direkt olarak Reels videoları izlerken sol altta çıkan üç noktalı menü üzerinden kullanılabilecek. Buraya “otomatik kaydırma” seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. Aktif hâle getirdiğinizde kullanmaya başlayabileceksiniz.

Otomatik kaydırma özelliği, herhangi bir parmağınızı hareket ettirmek gerekmeden videoların otomatik olarak geçilmesine olanak tanıyacak. İzlediğiniz video sona erdiğinde kendi kendine diğer videoya geçecek. Bu işlev, siz başka bir şey yapana kadar durmadan devam edecek. Her gün saatlerce Reels izleyen insanların seveceğini söyleyebiliriz.

Otomatik kaydırma özelliği şimdilik sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde test ediliyor. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Çıktığında sizleri bilgilendireceğiz.