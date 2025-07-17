Instagram'ın hikâyelerindeki popüler özelliği soru kutucuğu, gelecek güncellemelerle birlikte WhatsApp'a geliyor.

WhatsApp, durum güncellemelerini daha etkileşimli hâle getirmek için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Instagram'dan alıştığımız bu yeni "soru kutucuğu" özelliği, uygulamanın Android beta sürümünde ortaya çıkmış durumda.

Yeni özellikle birlikte durumunuza Instagram'daki gibi doğrudan soru ekleyebileceksiniz. Paylaştığınız bu soru, sadece belirlediğiniz kişiler tarafından görülecek ve cevaplanabilecek ve her duruma sadece bir soru eklenebilecek. Eğer birden fazla soru sormak isterseniz, birden fazla durum paylaşmanız gerekecek.

WhatsApp durumlara soru kutucuğu geliyor

Durumunuzu gören kişiler bu yeni kutucuk üzerinden soruya cevap verebilecek. Gelen tüm yanıtlar özel bir bölümde toplanacak ve sadece siz görebileceksiniz. Kim ne yazmış açıkça görülebilecek ve isterseniz bu yanıtları durumunuzda paylaşma seçeneğiniz de olacak.

Meta burada gizliliğe de önem vermiş ve paylaştığınız bir cevabın kime ait olduğu görünmeyecek. Yani sorulara yanıt verirken hem siz hem de soruyu soran rahat olabilecek. Güncelleme henüz herkese açık değil ama yakında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.