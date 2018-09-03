Geçtiğimiz aylarda Instagram, onaylı hesap talep etme özelliğini etkileştirmiş ve Avustralya’da kullanıma sunmuştu. Özellik, şimdi ülkemiz için de kullanıma açıldı.

Temmuz ayında Instagram, Avustralya’da bulunan kullanıcıları için onaylı hesap talep etme özelliğini etkinleştirmiş ve kullanıcıların bazı koşulları taşıması halinde hesaplarına onaylı hesap olduğunu gösteren mavi tik eklemişti.

Şimdi ise dün gece uygulamaya gelen güncelleme ile birlikte Instagram, ülkemizin kullanıcıları tarafından da onaylı hesap taleplerini kabul edecek. Şu an için sadece iOS işletim sistemli cihazlara açılmış olan güncelleme, Android cihaza sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilir değil. Şimdilik ne zaman kullanılabilir olacağına dair herhangi bir açıklama da bulunmuyor.

Peki onaylı hesaba sahip olmak için ne yapmamız gerekiyor?

Sizler de hesabınızı onaylatmak ve profilinizde isminizin yanında mavi tik işareti görmek istiyorsanız, ilk olarak Instagram’a giriş yaparak Ayarlar sekmesine ulaşmalısınız. Doğrulama Talebi olarak eklenen sekmeye tıkladığınızda, karşınıza çıkan bölüme kimliğinizde bulunan ad ve soyadınızı birebir yazmanız gerekiyor. Bu aşamayı tamamlamanızın ardından, Dosya Ekle yazan kısıma, devlet kurumları tarafından verilmiş olan bir kimliği yüklemeniz talep ediliyor. Bu TC kimliğiniz olabileceği gibi pasaport veya ehliyet gibi belgeleriniz de olabilir.

Ancak siz kişisel hesabınız için değil de firmanızın Instagram sayfası için onaylı hesaba sahip olmak istiyorsanız; bu bölüme tescil belgesi, vergi levhası, fatura ya da şirket kuruluş belgesi gibi gerçekliğinizi tanımlayacak belgeler yüklemeniz isteniyor.

Gerekli tüm adım ve belgeleri tamamladığınızda ve sonrasında Gönder butonuna bastığınızda, ekranda ‘Doğrulanmış simgenle ilgili isteğini gözden geçirdikten sonra sana haber vereceğiz.' uyarısını göreceksiniz. 30 gün içerisinde size geri dönüş yapacak olan Instagram, cevabını mail yoluyla olumlu veya olumsuz olarak iletecektir. Bu noktada olumsuz dönüş aldıysanız üzülmeyin, çünkü hesabınızı ve belgelerinizi tekrar gözden geçirerek Instagram’a mavi tik için başvurabilirsiniz.