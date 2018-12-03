Intel'in 9. nesil Skylake-X Refresh HEDT (High-End Desktop) işlemcilerinin ömrü beklenenden daha kısa olabilir. Çünkü ABD'li şirket yeni nesil HEDT mimarisi Glacier Falls'ı tanıtmaya hazırlanıyor.

Intel, son zamanlarda AMD'nin ciddi bir rekabet ortamı oluşturması nedeniyle oldukça yorucu günlerden geçiyor. AMD'nin kendisini daha çok çekirdekli işlemciler üretmeye zorlaması ve satış politikasını gözden geçirmeye başlaması da buna işaret ediyor.

Intel, şu anda kullanılan Basin Falls Refresh kod adlı serisini, 2019'un ikinci çeyreğin sonu veya üçüncü çeyreğin başı tanıtacağı Glacier Falls kod adlı işlemcilerle yenilemeyi planlıyor. Bu tarihin de Haziran 2019'da yapılacak olan Computex tarihine denk geldiği düşünülünce hiç de abes kaçmıyor.

Anakart üreticisi Gigabyte'ın sunumlarından sızdırılan detaylar, Glacier Falls'ın iki yeni standart kullanıcı masaüstü işlemci çipseti ile de geleceğini gösteriyor. B365 Express ve H310C Express adında olacak olan çipsetlerin, mevcut B360 ve H310 serilerinden ne kadar farklı olduğu konusunda ise herhangi bir bilgiye sahip değiliz.

Bununla birlikte 9. nesil 6 ve 8 çekirdekli işlemcilerin 140 Watt'lık enerjiye (TDP ile bağlantılı değil) ihtiyaç duyabilmelerinden dolayı daha güçlü işlemci VRM'leriyle karşılabiliriz. Ayrıca Intel, AMD ile daha iyi rekabet edebilmek adına AMD'nin B450 serisinde yapmış olduğu gibi B365 serisine de overclock imkanını sunabilir.