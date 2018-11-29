Yeni bir söylentiye göre Intel, 10 çekirdekli yeni bir işlemci geliştiriyor. Bu işlemci, Intel'i AMD ile olan yarışta birkaç boy öne taşıyabilir.

Tayvan merkezli bir forum sitesinde ortaya çıkan bir söylenti, Intel’in işlemci yarışında AMD’ye fark atacağını iddia ediyor. Söylentiye göre Intel, 14nm süreci ile üretilecek olan 10 çekirdekli ve 20 iş parçacığı bulunan Comet Lake kod adlı yeni bir işlemci geliştiriyor. Böylesine güçlü bir işlemcinin piyasaya sürülmesi, işlemci savaşında AMD’yi bir hayli geriye düşürecektir.

Söylenti, Comet Lake adlı işlemci hakkında detaylı bir bilgi sunmuyor. Ancak Intel’in mevcut 8 çekirdekli Core i9-9900K işlemcisiyle 2. nesil AMD Ryzen Threadripper işlemcilere karşı bir üstünlük kurduğunu düşünürsek, bu işlemcinin farkı daha da açacağını söyleyebiliriz. Intel’in mevcut amiral gemisi, AMD rakibine karşı %20-25 daha uygun fiyata daha iyi bir performans sunuyor.

Bununla birlikte fiyat konusu bir miktar tedirginlik yaratabilir. Intel Core i9-9900K, 579 dolarlık fiyatı ile çok da bütçe dostu bir işlemci değil. Ancak yeni çıkacak 10 çekirdekli amiral gemisinin 700 doların üzerinde bir fiyata sahip olması bekleniyor. Dolayısı ile 10 çekirdekli Intel amiral gemisine sahip olmak herkesin bütçesine uygun olmayabilir.