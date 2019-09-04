Intel’in Yeni Nesil İşlemcisi i9-9900KS, Ekim Ayında Geliyor

Intel'in önümüzdeki yıl çıkarmayı planladığı işlemcinin sağladığı hız ile işlerimiz oldukça kolaylaşacak. AMD ve Qualcomm gibi diğer firmalar için rekabet etmesi oldukça zor bir sistem geliyor.

Daha önce yaptığı işlerle spot ışıklarını kendine çeken Intel, 9. nesil işlemcisinin verdiği performans ile ön plana çıkmıştı. Berlin Uluslararası İletişim Fuarında (IFA) Intel yetkililerinin yaptığı basın açıklamasında, bütün çekirdeklerde 5.0 GHz hıza ulaşacağını söylediği işlemcileri Intel’s Core i9-9900KS’nin, Ekim ayında piyasaya sürüleceği belirtildi.

Intel'in bu hamlesi üzerinde rakip firmalar hakkında da verdiği bazı tavsiyeler sonucu önümüzdeki yıl nasıl bir teknolojiye ulaşılacağı merak ediliyor.

Intel’den Güç Gösterisi

Intel, Hitman 2’den oynattığı bir DLC’de sistemin kullandığı çipin bütün çekirdeklerde 5 GHz olduğunu fakat arada bir dalgalanmalar yaptığını gösterdi. Bu tabiki bağımsız testlerin yerini tutmayacaktır ama Intel anlatmak istediği şeyi gayet iyi vurguladı. Ayrıca Cascade-Lake X için de çıkış tarihini belirtmese de hazrılanan sunum ile bazı ön bilgiler vermekten çekinmedi. Daha yüksek bir performans sergileyeceklerini belirtirken fiyatın da aynı oranda artacağına işaret etti.

Spesifik olarak Cascade Lake X’in Skylake-X’e kıyasla performans-fiyat açısından oransal olarak 2,09 kat daha pahalı olabileceğini belirtildi.

Rakip Firmalara Göz Dağı

Intel, sunumda ayrıca kendi işlemcilerini AMD’nin Ryzen işlemcileri ile karşılaştırdı. Bu rekabette Qualcomm’un sadece basit ve hafif işler için kullanılabileceğini, birçok uygulamayı, popüler fotoğraf editorlerini ve oyunları Snapdragon platformunda çalıştıramayacağını söyledi.