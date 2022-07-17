Intel’in Masaüstü Ekran Kartı Fiyatları Ortaya Çıktı (İddia)

Intel’in Arc Alchemist isimli masaüstü ekran kartı girişimi belirli bir süredir herkesin dilinde. NVIDIA’nın RTX serisiyle karşılaştırılan Intel Arc serisinin özelliklerinin ve fiyatlarının sızdırıldığı iddia edildi.

Daha önce sizlerle de birçok kez Intel Arc serisi masaüstü ekran kartları hakkında yeni bilgiler paylaşmıştık. En son Intel Arc serisi ekran kartlarından resmi olarak gelen haber, görünüşleriydi. Intel Arc serisinin nasıl göründüğünü görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

En son 1 ay önce resmi haber alınan Intel Arc serisi ekran kartlarından haber gelmeyince ortaya söylentiler ve sızıntıların çıkması gecikmedi. Son yapılan bir habere göre Intel’in Arc serisi masaüstü ekran kartlarının fiyatlarının ve özelliklerinin sızdırıldığı iddia edildi.

Intel Arc serisinin sızdırılan sözde fiyatları ve özellikleri:

Sızdırıldığı iddia edilen görselde de görebileceğiniz gibi Intel masaüstü ekran kartları NVIDIA’nın RTX ve GTX, AMD’nin ise Radeon 60 serisiyle karşılaştırılmış. Özellik bakımından bu tabloda pek bir şey gözükmese de (ki aşağıda sızdırıldığı iddia edilen özellikleri de vereceğiz) fiyatları görebiliyoruz.

Intel’in ekran kartı serisinin fiyatları şöyle olacak:

Intel Arc Alchemist A310: ~99 Dolar (Kur karşılığı: 1.722 TL)

~99 Dolar (Kur karşılığı: 1.722 TL) Intel Arc Alchemist A380: ~100-149 Dolar (Kur karşılığı: 1.740 TL – 2.592 TL)

~100-149 Dolar (Kur karşılığı: 1.740 TL – 2.592 TL) Intel Arc Alchemist A580: ~200-299 Dolar (Kur karşılığı: 3.480 TL – 5.202 TL)

~200-299 Dolar (Kur karşılığı: 3.480 TL – 5.202 TL) Intel Arc Alchemist A750: ~300-399 Dolar (Kur karşılığı: 5.220 TL – 6.942 TL)

~300-399 Dolar (Kur karşılığı: 5.220 TL – 6.942 TL) Intel Arc Alchemist A580: ~300-399 Dolar (Kur karşılığı: 5.220 TL – 6.942 TL)

Sızdırıldığı iddia edilen özellikler ise şöyle:

Intel Arc Alchemist A310: 75W güç, 4 GB VRAM, 96 bit, 6 çekirdekli

75W güç, 4 GB VRAM, 96 bit, 6 çekirdekli Intel Arc Alchemist A380: 75W güç, 6 GB VRAM, 128 bit, 8 çekirdekli

75W güç, 6 GB VRAM, 128 bit, 8 çekirdekli Intel Arc Alchemist A580: 175W güç, 8 GB VRAM, 256 bit, 16 çekirdekli

175W güç, 8 GB VRAM, 256 bit, 16 çekirdekli Intel Arc Alchemist A750: 225W güç, 8 GB VRAM, 384 bit, 24 çekirdekli

225W güç, 8 GB VRAM, 384 bit, 24 çekirdekli Intel Arc Alchemist A580: 225W güç, 16/8 GB VRAM, 512 bit, 32 çekirdekli

Siz Intel’in yeni ekran kartlarının sızdırılan özellikleri ve fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.