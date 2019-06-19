Amerikalı Şirketler Yeniden Huawei ile Çalışmak İstiyorlar

Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'yi karalisteye almasının ardından, pek çok Amerikalı şirket Huawei ile olan ticari ilişkilerini sonlandıracaklarını duyurmuştu. Bu dev şirketlerin içinde bulunan Intel, Qualcomm ve Xilinx, alınan karardan dönmek üzereler. Şirketler, Huawei'ye sattıkların çiplerin Başkan Trump'ın belirttiği riskleri içermediği görüşünde.

Huawei - Amerika savaşında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Başkan Trump'ın açıklamaları sonrasında Huawei'ye sınır koyan ilk şirketlerden olan Intel, Qualcomm ve Xilinx, bu karardan geri dönmek üzereler. Yapılan açıklamalarda bu üç dev şirketin Huawei'ye sattığı çiplerin, Trump'ın açıklamalarındaki riski taşımadığının altı çizilerek, şirketlerin yasaktan uzak kalmak istedikleri ifade edildi.

Intel ile ikili ilişkileri daha iyi olan Huawei, bugüne kadar ihtiyacı olan ürünleri sorunsuz bir şekilde satın almıştı. Qualcomm ile ikili ilişkilerinde ise bazı ufak sorunlar vardı. Huawei her ne kadar isteksiz olsa da Qualcomm'a patent ücreti olarak 4 aylık bir dönem için 150 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Gelinen sürecin sonunda da herhangi bir sorun kalmadı. Ticari ilişkiler olağan şekilde devam etti.

Huawei, bu iki şirketin haricinde özellikle makine öğrenimini ve veri analizini hızlandırmak için, dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden olan Xilinx ile de çalışıyordu. Mayıs ayına kadar bu iki şirket arasında da herhangi bir sorun olmamıştı ancak Trump'ın açıklamaları arayı bozmuş oldu.

Yaşanan süreç ve yapılan açıklamalara göre Amerikalı dev şirketler Huawei ile çalışmaya devam etmek istiyor. Önümüzdeki günlerde Trump ya da Huawei cephesinden yeni bir açıklama gelir mi bilinmez ama bu adımlar, Huawei'nin sanki biraz daha önde olduğunu düşündürüyor.