Corona virüsü salgını, dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan Mobil Dünya Kongresi'ni olumsuz etkiliyor. Salgın nedeniyle MWC 2020'ye katılmayacağını açıklayan şirketlere yenileri eklendi.

Corona virüsü salgını nedeniyle Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC) katılmayacağını açıklayan markalara yenileri eklenmeye devam ediyor. Geçen hafta LG, bu yılki ticaret fuarını atlayacağını açıklarken, ZTE basın toplantısını iptal etti ancak yine de fuara katılacağını söyledi. Onları, katılımlarını dün iptal eden Sony, Nvidia ve Amazon izledi. Son olarak Intel, MediaTek, TCLve Vivo da etkinliğe katılmayacağını duyurdu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, yeni Corona virüsü pnömoni (NCP) salgınını yakından takip ettiğini ve katılmayı planladıkları faaliyetleri sürekli olarak değerlendirdiğini açıkladı. Çalışanlarının ve halkın sağlığının öncelikli olduğunu vurgulayan şirket, İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleşecek olan MWC 2020'den çekilmeye karar verdiğini duyurdu. Vivo ayrıca MWC'de sergilemeyi planladığı APEX 2020 adlı konsept telefonu yakında tanıtacağını belirtti.

Bir diğer akıllı telefon üreticisi TCL de Corona virüsünden kaynaklı küresel sağlık endişeleri nedeniyle 22 Şubat için planladığı basın etkinliğini iptal ettiğini duyurdu. Ancak bu karar şirketin diğer MWC planlarını etkilemeyecek. TCL yeni mobil cihazlarını 24-27 Şubat tarihleri arasında standında sergileyecek.

Diğer yandan iki büyük yarı iletken üreticisi Intel ve MediaTek de MWC 2020'den çekildiklerini açıkladılar. Dün, MWC'yi düzenleyen GSM Association (GSMA), Coronavirus salgınının ciddiyetini kabul ettiğini, ancak hâlihazırda fuara katılan 2.800'den fazla katılımcı olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

GSMA ayrıca tüm katılımcılar için uygulayacağı sağlık ve güvenlik önlemlerini açıkladı. En dikkat çekici kural, Çin'in Hubei eyaletinden gelen yolculara izin verilmemesi. Buna ek olarak, Çin'den gelen tüm ziyaretçilerin, etkinlikten 14 gün öncesinde Çin dışında olduklarına dair kanıt (pasaport pulu, sağlık sertifikası) göstermeleri gerekecek.