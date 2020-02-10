Dünyanın en büyük online perakende şirketi Amazon, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle 24-27 Şubat tarihleri ​​arasında Barselona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC) katılmayacağını açıkladı.

Jeff Bezos’un sahibi olduğu Amerikalı e-ticaret devi Amazon, corona virüsü salgını nedeniyle Mobil Dünya Kongresi’ni (MWC) pas geçeceğini açıklayan son şirket oldu. Daha önce Ericsson, LG ve Nvidia gibi pek çok teknoloji devi, dünyaya korku salan ölümcül salgın yüzünden Barcelona’daki etkinliğine katılmayacaklarını bildirmişlerdi. Yarın yeni amiral gemisi serisi Galaxy S20’yi tanıtacak olan Samsung ise az sayıda yönetici ile MWC 2020’ye katılmaya hazırlanıyor.

İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen MWC, her yıl mobil teknoloji alanındaki en büyük yeniliklere ev sahipliği yapıyor. Ne var ki, Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan corona virüsü salgını, bu dev etkinliğin her zamankinden daha sönük geçmesine neden olacakmış gibi görünüyor.

Corona virüsü nedeniyle şu ana kadar 871 kişi hayatını kaybetti

Resmi verilere göre henüz tedavisi bulunamayan virüs, şu ana kadar enfekte olduğu 40.171 kişiden 871’inin ölümüne neden oldu. Sadece 9 Şubat günü, yeni tip corona virüsü nedeniyle tam 97 kişi hayatını kaybetti. Amerikalı yetkililer, cumartesi günü yaptıkları açıklamada, Wuhan’daki bir ABD vatandaşının salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Enfeksiyonu kapan hastalardan aldıkları örnekleri analiz etmeyi sürdüren bilim insanları, yeni tip corona virüsünün genetik kodlarının, SARS ile yüzde 80 oranında aynı olduğunu bulmuştu. Yapılan son araştırmalar, Wuhan’da ortaya çıkan 2019-nCoV’un, Kasım 2002 ile Temmuz 2003 arasında 774 kişiyi öldüren SARS gibi yarasa kökenli bir virüs olduğuna işaret ediyor. Buna rağmen virüsün kaynağı ve tedavisi henüz kesin olarak bulunabilmiş değil.