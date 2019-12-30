İnteraktif İnsan Kaynakları Semineri, Katılımcıları Ağırladı

Eskişehir'in köklü kulüplerinden Endüstri ve Verimlilik Kulübü, yılın ikinci etkinliğini gerçekleştirdi. 14 Aralık Cumartesi günü Eskişehir Dedepark Otel'de yapılan İnteraktif İnsan Kaynakları Semineri’nde Türkiye'nin başarılı firmalarının insan kaynakları departmanları öğrencilerle buluştu.

Bu interaktif etkinlikte, farklı şirketlerin insan kaynakları birimleri tarafından seminerler verildi. Ayrıca katılımcı firmanın insan kaynakları yetkilileri tarafından gerçek bir işe alım mülakatı simülasyonu yapıldı.

Bu seneki etkinlikte Şişecam, Colgate, Ak Gıda, Es Grup ve Zorlu Tekstil katılımcı firmalar arasında yer aldı. Katılımcıların da aktif role sahip olduğu etkinlikte katılımcılar, yeni kişilerle tanışıp bu firmaların işe alım taktiklerini öğrenme imkanı buldular.

Yılda 3 büyük etkinlik düzenleyen kulübün bir sonraki etkinliği, 46 farklı üniversite ve 1000'in üzerinde öğrencinin katılımıyla gerçekleşen MÜYAK olacak. Ünlü firmaların CEO ve üst düzey yöneticilerinin ağırlandığı ülke çapında bilinen bu etkinlik, 29 Şubat-1 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.