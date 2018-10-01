SimilarWeb'in yayınladığı resmi istatistiklere göre ABD'deki internet kullanıcıları, sosyal medya platformlarından çok erişkin içeriği sunan sitelere rağbet ediyor.

SimilarWeb'in aylık yayınladığı veriler sonrasında ABD'de en çok ziyaret edilen 20 siteden dördünün 18+ içerik sağlayan siteler olduğunu ortaya çıkardı. Özellikle 2 bilindik porno sitesi; Netflix, Wikipedia, eBay ve Twitter gibi rakiplerini geride bırakarak 6. ve 7. sırayı almayı başardı.

ABD'nin En Çok Ziyaret Edilen 20 Sitesi

Gördüğünüz üzere erişkinlere yönelik siteler günden güne listedeki yerini sağlamlaştırıyor. Sektörün her zaman etikili ve piyasaya yön veren bir tarafı olduğu bilinen bir gerçek olsa da ziyaret sayıları git gide korkutucu bir hale gelmiş görünüyor.

İlk üç sırasını uzunca süredir Google, Facebook ve YouTube'un parsellediği listenin tepesini de yakında porno siteler işgal edebilir.