İnternet protokolü dünyasında geniş çaplı alanlara yayılmış olan ilk internet protokolü İnternet Protokolü Versiyon 4 (IPv4), 5 ila 10 yıl içinde yerini İnternet Protokolü Versiyon 6'ya (IPv6) bırakacak.

Şu an itibarıyla hâlâ en geniş alana yayılmış ve en çok kullanılan internet protokolü olan IPv4, birkaç yıldır görevini başarıyla gerçekleştiriyor. 2010 yılı itibarıyla yayılmaya başlayan IPv6 ise hâlâ başlangıç aşamasında. Reseaux IP Europeens Ağ Koordinasyon Merkezi'ne göre IPv6'nın IPv4'ün yerini alması en az 8 sene sürecek. Reseaux IP Europeens Ağ Koordinasyon Merkezi yetkilisi Marco Hogewoning, konu hakkında "Çok büyük çabalara rağmen IPv6 hâlâ geliştirilme aşamasında. Bu nedenle 8 yıl olarak düşünülen süre 10 yıla kadar uzayabilir" ifadelerini kullandı.

IPv6, ilk olarak 1996 yılında ortaya çıksa da bugün ilk duyurusunun 8. yılını kutluyor. IPv4'ten kısaca bahsedecek olursak, bu protokol 2 milyar IP adresini ayırma işlevine sahip olan bir internet sistemi. Bilindiği üzere 2019 yılının kasım ayında dünyada hiç ayrılmış IPv4 adresi kalmamıştı. Bu problemi öngören bazı geliştiriciler sayesinde 2128 adres kapasitesine sahip IPv6, 8 yıl önce geliştirilmeye başlandı.

Marco Hogewoning: 'IPv6'ya geçiş oldukça önemli'

IPv4'ten IPv6'ya geçiş sürecinde sıkıntılar yaşanacağını düşünen kurumlara ve hükûmetlere karşı Marco Hogewoning, "IPv6 kendini kanıtlamış bir yazılım. Hâlâ insanlardan bu protokolün düzgün çalışıp çalışmayacağı hakkında sorular alıyoruz fakat bu teknoloji neredeyse 25 yaşında ve IPv6'ya geçiş, gereken önemli bir adım" sözleriyle sesleniyor. Ayrıca The Internet Society kurumuna bağlı Mat Ford, bu konuyla alakalı şu sözleri sarf ediyor:

"Şu an hâlihazırda Google üzerinden yapılan aramaların her üçünden biri IPv6 üzerinden gerçekleştiriliyor. Ayrıca ABD'de bulunan bazı büyük mobil ağ sağlayıcılarının neredeyse tüm internet trafikleri IPv6 üzerinden yapılıyor. IPv6, birçok büyük mobil operatöre yıllardır hizmet veren, oldukça olgunlaşmış bir yazılım."

IPv4'ten IPv6'ya geçiş süreci, normal bir teknik işlemden daha fazla etkeni içerisinde barındırıyor. İnternet sağlayıcılarının ve internet tabanlı şirketlerin yaptıkları küresel internet trafiği anlaşmaları sonucunda IPv6'ya geçiş süreci anında gerçekleştirilemiyor. Bu anlaşmaların barındırdığı belirli şartlar ve uyulması gereken uzun süreli sözleşmeler sonucunda IPv6'ya geçiş sürecinin en az 10 yıl kadar süreceği genel kanı hâline gelmiş durumda.