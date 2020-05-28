Qualcomm, Wi-Fi 6E Destekli İlk Yongalarını Duyurdu

Alanının en önemli isimlerinden bir tanesi olan çok uluslu yarı iletken şirketi Qualcomm, Wi-Fi 6E destekli ilk yongalarının duyurusunu sonunda yaptı. Qualcomm, yeni yongaların telefonlar ve router'lar için olmak üzere iki çeşit olarak tasarlanacağını da söyledi.

Qualcomm, yarı iletken sektöründe bir dünya devi olarak biliniyor ve ürünleri için pek çok büyük markayla iş birliği yapma yoluna gidiyor. Ürettiği yongaların başarısıyla övünen şirket, bugün kendini bir adım daha ileriye taşıdı ve Wi-Fi 6E desteğiyle telefonlar ile router'lar için üretilecek yeni yongalarını duyurdu. Ürünün eski modellere oranla daha hızlı ve daha güvenilir olacağı da söylendi.

Temelde iki ürün grubuna yönelik çıkacak ürünün yılın ikinci yarısında telefonlar için, bunun hemen ardından da router'lar için piyasaya sürüleceği bildirildi. Tüm bu yongaların en önemli özelliğiyse geçtiğimiz ay Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanıma açılan 6 GHz spektrumundan yararlanan Wi-Fi 6E desteğine sahip olması şeklinde açıklandı. Wi-Fi spektrumunun şimdiye kadarki en geniş hâli olan 6E desteği sebebiyle ürünlerin yüksek performansla gelmesi bekleniyor.

Çok hızlı bir geçiş olacak:

Telefon yongalarının, Qualcomm’un Snapdragon yongalarıyla entegre olma eğilimi gösteren FastConnect hattı altına girdiğini de söyleyebiliriz. 3 Gbps ve 3,6 Gbps olmak üzere 2 seçenekli olacak ürünlerin en yüksek hızlara sahip FastConnect 6700 ve FastConnect 6900 olması bekleniyor. Ayrıca modellerin her ikisi de maksimum Wi-Fi kanal boyutu desteği içeriyor. Qualcomm Teknoloji Başkan Yardımcısı VK Jones, kişisel tahmini olarak yapılacak geçişin çok hızlı olmasını beklediğini ve özellikle ileri teknoloji kullanan telefonlara hemen eklemeler olacağını söylüyor.

Ürünler hakkında en çok merak edilen şeylerden bir tanesi de elbette ki piyasaya sürülme zamanı. Bu konu hakkında henüz net bir bilgi olmasa da gelecek yılın amiral gemilerini beklemeden bu senenin sonuna doğru tanıtılacakları tahmin ediliyor. Qualcomm’un bu yıl ürettiği Snapdragon yongaların 6 GHz desteği içermeyen FastConnect 6800 kullandığı göz önüne alınırsa aslında lansman için ortaya atılan tarih tahminlerinin tutarlı olduğu yorumları da yapılıyor. Router'lar için gelecek Wi-Fi 6E yongaları da büyük merak uyandırmış durumda. Hızlı bir başlangıç yapan Wi-Fi 6E'nin bu yeni alanda nasıl ilerleyeceğini hep birlikte göreceğiz.