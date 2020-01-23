İnternetin en fakir ama renkli dönemlerinin yaşandığı 90'lı yıllarda en popüler dosya formatı sizce neydi? Yanlardan alevler çıkan, arka planında müzikler çalan web sitelerine sıkça rastladığımız yıllarda henüz MP3 yokken MIDI dosya formatı vardı.

1981 yılında elektronik müzik endüstrisinin önde gelen isimleri, insanların müzik yaratma şeklini değiştirecek akademik bir makale hazırladılar. Makale, müzik aletlerinin müzik verilerini, bir enstrümandan diğerine çevirebilmelerini sağlamak için enstrümanlara Evrensel Müzik Arayüzü getirilmesini öneriyordu. Bu teknoloji, 1983'te donanım arayüzünü bir veri dağıtım protokolüyle birleştiren Müzik Enstrümanı Dijital Arayüzü, yani MIDI formatı olarak karşımıza çıktı.

MIDI formatı, hayatımıza girdikten neredeyse 40 yıl sonra bile müzisyenlerin çalışmalarında kilit bir rol oynuyor. Hatta MIDI Üreticileri Birliği, ilk 1.0 versiyonunu modern müziğe uyarlamak için dönüm noktası olan 2.0 versiyonunu tamamlamaya yakın. MIDI, özellikle 90'ların ortalarında çevrimiçi müzik aktarımı için popüler bir formattı.

MP3'ün adı bile yokken müzik paylaşımı için MIDI kullanılıyordu

O yıllarda web tarayıcılarının öne çıkan geliştiricileri Microsoft ve Netscape, arka plan müziği veya özel bir oynatıcıya gömülü dosyalar içeren web sitelerini oluştururken tarayıcılara MIDI ses dosyalarını erişilebilir hale getiren işlevler ekledi. Bunun için, internet kullanıcılarının Flash'tan önce karşılaştığı ilk tarayıcı eklentisi de denebilir. Özellikle web barındırma hizmeti olan Geocities'in yükselişe geçtiği dönemlerde, MIDI dosyası oynatan siteler fazlasıyla yaygınlaşmıştı.

Geocities, 2009 yılında kapatıldığında çeşitli web sitelerinde bulunan MIDI dosyaları da arşiv ekibi tarafından toplandı. Geocities'in MIDI koleksiyonu, 51.000'den fazla dosya içeriyordu. MIDI'nin geçmişten günümüze uzanan kararlı yolculuğu için oldukça yüksek bir rakam.

MP3 geldi, MIDI'nin popülaritesi kayboldu

MIDI, diğer dosya formatları gibi çok amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmamıştı. İnternette multimedya içeriğine olan talebin arttığı bir dönemde ortaya çıkarak popüler olmuştu. Ancak 2000'li yıllarda MP3 dosya formatının yükselişiyle birlikte MIDI tam anlamıyla tahtından oldu.

Yine de MIDI hala tam anlamıyla yok olmadı ve müzisyenler tarafından hala tercih ediliyor. MIDI dosyaları içinde enstrüman, tempo ve nota verileri gibi bilgiler bulunuyor ve bu dosya formatı ile bilgisayarda hazırlanan bir müzik hiçbir değişikliğe uğramadan farklı bir elektronik müzik enstrümanı ile çalınabiliyor.