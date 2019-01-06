İnternetin kullanım alanının genişlemesi insan davranışlarında da birçok değişikliğe sebep oluyor, bunlardan bir tanesi de internetten yapılan alışverişler.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, geçen yıl gerçekleşen kartlı ödemelerde aslan payının internetten kartlı ödemeler olduğunu dile getirdi. Canko, geçtiğimiz yıl 140 milyar lira seviyelerinde gerçekleşen internetten kartlı ödemelerin 135,5 milyar lirasının ocak-kasım ayları arasında gerçekleştiğini de söyledi.

2013 yılında internetten kartlı ödemelerin 35 milyar TL civarında olduğunu ve 5 senede bu miktarın 4 kat arttığını söyleyen Canko “2017 yılında yüzde 45 büyüyen internetten kartlı ödemeler, 2018’de yüzde 41 büyüyerek hızlı artışına devam ederken, internetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise yüzde 16 seviyesini geçmiş bulunuyor. 5 yıl önce bu payın yüzde 8 seviyesinde olduğu düşünüldüğünde, bugün gelinen noktada internetten alışverişlerin hayatımızda ne kadar önemli bir paya sahip olduğu görülüyor. BKM Express verilerine göre de internetten yapılan işlemlerin artık yüzde 68’i mobil cihazlar üzerinden gerçekleşmektedir.” dedi.

Son yıllarda internetten alışveriş için kullanılan sanal kredi kartı sayısının 6,3 milyon adede yükselerek artışını yükselttiğini ifade eden Soner Canko, sanal kredi kartlarının toplam kredi kartlarının %9’unu oluşturduğunu da ekledi. Canko ayrıca, internetten yapılan ödemelerin toplam %5’inin de sanal kredi kartlarından yapıldığını söyledi.

Dolandırıcılık Boyut Değiştirdi

Sosyal medya kullanımının artmasıyla dolandırıcılığın da boyut değiştirdiğini ifade eden Canko, dolandırıcıların sahte SMS, e-posta ve sosyal mecralar üzerinden finansal kuruluşlara ait gibi gözüken sahte hesaplar açtığını belirtti. Canko, önlem olarak ise bu tarz sitelere girildiğinde bağlantı adresinin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Bağlantı adreslerinde sorun görülmesi halinde işlem yapılmaması ve derhal bankaya bilgi verilmesi gerektiğini söyleyen Soner Canko, “Bilmediğiniz kaynaklardan gönderilen veya tanıdığınız kişilerden şüpheli konu başlıklarıyla gelen SMS, WhatsApp ve e-posta iletilerindeki linklere tıklamayın. Cep telefonlarınıza yüklemek istediğiniz uygulamaları mutlaka resmi uygulama mağazalarından (Google Play, Apple Store gibi) indirin. Resmi olmayan uygulama mağazalarından veya internet sitelerinden indireceğiniz uygulamalar nedeniyle telefonunuza virüs bulaşabilir. Ayrıca, telefon rehberiniz, size gelen SMS’ler ve bankacılık bilgileriniz ele geçirilebilir.” dedi.

Alışverişte Güvenilir Siteler Tercih Edilmeli

Canko, internetten yapılan alışverişlerde sitenin iyice araştırılması gerektiğini ifade etti ve bilinen güvenilir sitelerden alışveriş yapılması gerektiğini hatırlattı. Dolandırıcılığın ATM’lerde de gerçekleştiğini söyleyen Canko, ATM’den yapılan işlemlerde dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Soner Canko ATM’lerdeki dolandırıcılıklar konusunda “İşlem yaptığınız ATM’de özel olarak yerleştirilmiş bir cihazdan şüphe duyarsanız derhal bankanıza haber verin. Kartınızın, çekmek istediğiniz paranızın ATM’de sıkışması durumunda kendi telefonunuzdan derhal bankanızı arayın. Kartınızı kapattırmadan ATM başından ayrılmayın. Bu tip durumlarda size yardımcı olmak isteyen kişilere karşı dikkatli olun.” dedi.