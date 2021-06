İnternetten Para Toplayarak Gerçeğe Dönüşen 10 İlginç Ürün

İnternette topladığı destekle gerçeğe dönüşen ilginç ürünlere göz attığımız listemizde bu ay da 10 ürün derledik. Listemizde yer alan ürünler arasında heyecan yaratan ürünlerin yanında aynı zamanda yine oldukça garip ürünler de var.

Parlak bir fikri olan ancak bunu yapacak birikimi olmayanlar için, 'kitlesel fonlama platformu' olarak da anılan platformlarda destek toplamak hayallerin gerçekleştirmek için harika bir yol. Her ay yüzlerce proje topladığı destek ile gerçeğe dönüşüyor ve biz de sizlerle ilgimizi çeken bazı projeleri liste halinde paylaşıyoruz.

Bu listemizde de Mayıs ayı içerisinde istediği destek miktarına ulaşarak gerçeğe dönüşmüş bazı ürünlere yer verdik. Bu ürünlerden kimileri gerçekten birer tasarım harikasıyken bazıları da nasıl bu kadar destek toplayabildiğini sorgulatacak cinsten. Gelin birlikte hepsine detaylıca göz atalım.

CharisMic: Mıknatıslı süslü püslü yaka mikrofonu

Listemize komik ve 'acaba gerçekten gerekli miydi?' kategorisindeki ürünlerden biri ile başlamak istedim. CharisMic isimli bu ürün, mıknatıslı bir yaka mikrofonu. Onu diğer yaka mikrofonlarından farklı kılan şeyse(!) mıknatısı sayesinde yakanıza sabitlerken ön tarafta görünecek minik rozetimsi süsler takabilmeniz.

Eğlenceli görünse de beni sadece topladığı bağış miktarı ile etkileyen CharisMic, toplamda neredeyse 40.000 dolar destek toplamayı başarmış. Ne diyelim, helal olsun.

GoSun Chillest: Buz gerektirmeyen, güneş enerjisi ile çalışan soğutucu

Sıcak yaz günleri geldi çattı, listemizde çimlerde, plajlarda içecekleri soğuk tutmaya yarayan bir ürün olmazsa olmazdı. GoSun Chillest, tam olarak bu işe yarayan bir ürün. Aslında baya mini buzdolabı gibi bir sistemi var, hem dondurucu hem de soğutucu kısmı mevcut.

10 saatten fazla soğuk kalabilen bu ürün, güneş enerjisi ile çalışıyor. Şimdiye kadar 577.265 dolarlık destek toplamış olan GoSun Chillest, büyükçe bir valiz gibi oluşu sebebiyle ne kadar portatif olabilir, o kısmı düşündürücü. Ama yine de aynı anda hem mini buzdolabı hem masa gibi kullanılabilir olması, piknik sevdalılarının dikkatini çekmeye yetecektir.

EBO: Minik ve akıllı bir robot

Evinizde akıllı telefon ile uzaktan kontrol edilebilen, yapay zeka destekli, gece görüşü olan bir kameraya sahip akıllı ve minicik bir robot görmek ister miydiniz?

Dilediğiniz an mobil uygulaması üzerinden bağlanarak evinizin her köşesinde gezebileceğiniz EBO, tam olarak bunu yapıyor. Muhtemelen beraberinde akıllara bir sürü güvenlik ve gizlilik sorusunu da getirecek olann EBO, şu an için 250.000 dolardan fazla destek toplamış durumda.

FinalPress: Pratik kahve ve çay demleme aparatı

Görece büyükçe olan french press'lere ya da kahve makinelerine gerek kalmadan kahve ve çay demlemeye yarayan FinalPress, minik boyutu ve pratik kullanımıyla kısa sürede demleme yapıyor. Bunun dışında farklı bir özelliği yok ancak çantaya atıp çıkılacak boyutta oluşu onu ilgi çekici kılmış olacak ki bu minik ürün kısa sürede neredeyse 550.000 dolarlık destek toplamış durumda.

Njori Tempo: 10 parmağında 10 marifet akıllı ocak

Sıradaki ürünümüz benim şimdiye kadarkiler arasında favori ürünüm olmayı başardı. Sıcaklık ölçerek otomatik olarak sabit kalmasını sağlayan, üzerindeki yemeğin ağırlığını ölçmeye yarayan, aynı zamanda dahili aparatıyla üzerinde pişirdiğiniz yemeğin pişme seviyesine göz atmanızı sağlayan Njori Tempo isimli bu akıllı ocak, sahip olduğu farklı modlarla yemek pişirmeyi oldukça kolay hale getiriyor.

Tasarımıyla da oldukça güzel görünen bu ürün, 140.000 dolarlık destek alarak hedeflediği seviyeye ulaşmış.

Fingerbot Plus: Sizin yerinize düğmelere basan akıllı aparat

Listenin oldukça garip ve gereksiz görünen ama maharetlerini öğrendikçe bir tane de ben mi alsam acaba dedirten ürünlerinden birindeyiz. Fingerbot Plus, mobil uygulaması üzerinden kullanılabilen ve düğmelere otomatik olarak basmanızı sağlayan minik bir aparat. Ayrıca uygulaması üzerinden zamanlama ayarı yaparak da kullanmak mümkün.

Aynı zamanda akıllı ev sistemleri ile entegre çalışabilen Fingerbot Plus, otomatik olarak ışıkları açmak, kahve makinesini çalıştırmak gibi bir düğmeye basarak yaptığınız aklınıza gelebilecek her iş için kullanılabiliyor ve şimdiye kadar 177.000 dolarlık destek toplayarak hedefine ulaşmış.

Lomi: Tüm atıkları kısa sürede organik gübreye çevirebilen bir robot

Atık sorununun giderek büyük bir problem olduğu günümüzde, evsel atıkları geri dönüştürebilmek için pek çok proje ve ürün geliştiriliyor. Lomi de o ürünlerden biri. Kağıt, geri dönüştürülebilir plastik ve yiyecek atıkları gibi pek çok evsel atığı tek bir tuşla organik gübreye çevirebilen Lomi, bu sayede atık sorununun en büyük kaynaklarından biri olan evsel atıklar için ekolojik bir çözüm sunuyor.

Lomi, 50.000 dolar destek hedefi ile başladığı yolculuğunda 6.792.341 dolarlık destek toplayarak sona gelmiş.

Wearbuds Watch: Kulaklık + akıllı saat

Akıllı saatlerin ve kablosuz kulak içi kulaklıkların yükselişte olduğu dönemde oldukça mantıklı bir konsept sunan bir ürün Wearbuds Watch. Hem akıllı saat denince aklınıza gelebilecek tüm özellikleri sunan, hem de gövdesine dahil edilmiş kulaklıklarıyla entegre çalışan Wearbuds Watch, yaklaşık 78.000 dolarlık destek alarak hayata geçirilen projeler arasında yerini almış durumda.

inFace: Akıllı duş ve masaj başlığı

Hatırlarsanız yukarıda FingerBot için ''garip ve gereksiz görünen ama maharetlerini öğrendikçe bir tane de ben mi alsam acaba dedirten'' tabirini kullanmıştık. inFace, bu tabiri listede en çok hak eden ürün olmaya hak kazandı. Başlangıçta ne gerek var dedirtse de videoda özelliklerini gördükçe insanın hemen bir tane alası geliyor.

Farklı başlıklarla hem masaj özelliği sunan hem de bildiğimiz banyo lifi görevi gören inFace, aynı zamanda cildin temizlenmesine de yardım ediyor. Ürün, şimdiye kadar yaklaşık 78.000 dolarlık destek toplamayı başarmış.

Midnight Slice: Üzerine fazla düşünülmüş pizza bıçağı

Listemizin son ürünü, bildiğimiz pizza bıçağı. Onu diğer pizza bıçaklarından farklı kılan ise ergonomik tasarımı. Bu özelliği, Midnight Slice'ın tamı tamına 208.000 dolar destek toplamasını sağlamış. Tebirk ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.