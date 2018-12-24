iOS 12.1.2 güncellemesini yükleyen kullanıcılar, sosyal medyada Apple'a adeta ateş püskürmeye başladı.

Apple tarafından yayınlanan en yeni güncelleme olan iOS 12.1.2, tıpkı 12.1.1 gibi mobil veriyi kullanılmaz hale getirdi. Geçtiğimiz hafta içerisinde güncellenen iOS işletim sisteminin birçok hatayı giderdiği ve cihazların stabilitesini artırdığı belirtilmişti. Ancak maalesef güncellemenin çok kritik bir hatası var: Mobil veriyi çalışmaz hale getirmesi.

Güncellemenin yayınlanmasının ardından Twitter'da şikayetler erken başladı:

"Yeni yıl hediyesi için teşekkürler Apple. iPhone'umu 12.1.2'ye güncellediğimden beri mobil veriye erişemiyorum. Cihazımı resetledim ve artık aktif olmuyor. Şunu güncelleme ile çözseniz iyi olur!"

"Bizim de benzer bir sorunumuz vardı ve telefonu tamire gönderdik. Donanım sorunu olduğunu sanmıştık."

"Yalnız değilsiniz. Güncellemeden sonra mobil veri çalışmıyor. SIM kartı yeniden taktım, hard reset attım ama hiçbir şey olmadı. Hata sürüyor."

Şu ana kadar Apple cephesinden resmi bir açıklama gelmiş değil. Eğer şimdiye dek telefonunuzu 12.1.2'ye güncellemediyseniz bir süre uzak durmanızda fayda var gibi görünüyor. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.