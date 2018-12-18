iOS 12.1.2 Yayınlandı: Türkiye'ye Özgü Bir Sorun Çözüldü

Geçtiğimiz hafta iOS 12.1.2 beta güncellemesini geliştiricilerin erişimine açan Apple, yeni sürümü yayınlamak için fazla bekleme gereği duymadı.

Apple, özellikle son 1 yılda daha önce hiç olmadığı kadar aktif bir biçimde iOS güncellemesi yayınlamaya başladı. Belki kullanıcıları heyecanlandıracak çok fazla yenilikle karşılaşmıyoruz ama her yeni güncellemede daha stabil ve daha kullanıcı dostu bir iOS deneyimi ile buluşuyoruz.

Bugün yayınlanan iOS 12.1.2 (Sürüm Numarası: 16C101) de tıpkı belirttiğimiz gibi hata düzeltmelerine eğilen bir güncelleme. Daha önce görmeye alışık olmadığımız şekilde, iOS 12.1.2 herkese açılmadan önce sadece bir beta görmüş oldu.

iOS 12.1.2'de Neler Var?

iPhone XR, XS ve XS Max'in eSim aktivasyon sorunu çözüldü.

Türkiye'de hücresel veri bağlantısını engelleyen sorunlar giderildi.

Çeşitli hata gidermeleri yapıldı ve buglar ortadan kaldırıldı.

Gördüğünüz üzere oldukça küçük ama özellikle Türkiye'deki iPhone sahiplerini yakından ilgilendiren bir güncelleme yayınlandı. Güncellemenin boyutu sadece 83.5 MB.