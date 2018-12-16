Son yıllarda piyasaya sürülen mobil uygulamalarda abonelik satışında büyük artık yaşanıyor. Bireysel ve kurumsal uygulama geliştiricileri, uygulamaları ücretsiz olarak sunduktan sonra, çeşitli abonelikler satarak yüksek miktarda gelir elde ediyor. Gelin birlikte bu yılın en çok kazandıran uygulamalarına göz atalım.

En çok gelir getiren uygulamalar ile en iyi iOS uygulamaları listesi farklılık gösteriyor. Uygulamaların işlevselliği göreceli bir kavram olsa da, listedeki bazı uygulamalar sizi şaşırtabilir. Abonelik satışı yapan uygulamaların uygulama satışına göre çok daha fazla kazandırdığını satış rakamlarından anlayabilirsiniz. Örneğin Tinder'ın Tinder Plus ve Tinder Gold gibi özel abonelikleri satması, uygulamanın bu listeye girmesini sağlayan en önemli unsur.

Abonelik satan uygulamaların büyük gelir getirmesi, listenin çoğunun bu uygulamalardan oluşmasına sebep oluyor. Liste, iPhone ve iPad kullanıcılarından elde edilen gelirler baz alınarak hazırlandı. İşte 2018'in en çok para kazanan iOS uygulamaları:

Netflix – 790.2 milyon $ Tencent Video – 490.0 milyon $ Tinder – 462.2 milyon $ iQiyi – 420.5 milyon $ Kwai (Kuaishou) – 264.5 milyon $ YouTube – 244.2 milyon $ Pandora – 225.7 milyon $ Youku – 192.9 milyon $ QQ – 159.7 milyon $ Hulu – 132.6 milyon $

iOS uygulama geliştiricilerinin son dönemde başvurduğu abonelik satışı modeli ve uygulamaların gelirleri hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz.