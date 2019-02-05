  • iOS 12.2 Beta, Sahte 5G İkonu ve Yeni Animojilerle Geldi

iOS 12.2 Beta Sürümü, Sahte 5G İkonu ve Yeni Animojilerle Geldi

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Apple'ın mobil işletim sistemi iOS'in 12.2 sürümünün 2. betası dün yayınlandı. Yayınlanan betada yeni animojiler ve sahte 5G ikonu yer alıyor.

Apple, iOS 12.2'nin ikinci beta sürümünü dün yayınladı. İşletim sisteminin 12.2 sürümünün final versiyonu ise henüz hazır değil. Sisteminin getirdiği yenilikler arasında yeni animojiler ve ABD’deki telekomünikasyon şirketi olan AT&T'nin LTE-A teknolojisinin adını 5G E olarak değiştirdiği logo bulunuyor.

iPhone X, Xs, Xs Max ve XR kullanıcılarına yeni animojiler sunuluyor. Zürafa, baykuş, köpek balığı ve yaban domuzunun eklendiği animojiler, video mesajlarda kullanılabildiği gibi, FaceTime aramalarında da kullanılabiliyor.

Gelen yenilikler arasında en ilginç olanı ise AT&T kullanıcılarına sunulan sahte 5G ikonu. iOS 12.2 beta güncellemesi yapıldığında AT&T kullanıcılarının telefonlarının sağ üst köşesinde “5G E” logosunu görünecek.
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Buna benzer bir durum ABD’de daha önce 3G’den 4G’ye geçişte de yaşanmıştı. Yine AT&T firması 3G HSPA+ ağları 4G olarak değiştirme kararı almıştı.

Kaynak : https://techcrunch.com/2019/02/05/ios-12-2-beta-includes-new-animojis-and-fake-5g-logo/
Etiketler: animoji, ios 12.2 beta
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