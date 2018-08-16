Beta 7 güncellemesi ile küçük çaplı bir kriz yaşayan Apple, iOS 12 Beta 8 güncellemesi ile performans sıkıntıları yaşayan kullanıcıların cihazlarını stabil hale getiriyor.

Sadece birkaç gün önce iOS 12 Beta 7 güncellemesini yayınlayan fakat performans sorunları nedeni ile OTA güncellemesini hemen geri çeken Apple, iOS 12 Beta 8 güncellemesini yayınladı. iOS 12 Beta 8 güncellemesi ile birlikte Beta 7 güncellemesini yükleyip performans sorunu yaşayan kullanıcıların sorunları da giderilmiş oldu.

Apple, iOS 12 Beta 8 ile işletim sistemindeki performans sorunlarını gidermiş olsa da FaceTime hakkında verdiği kararı devam ettiriyor. Bu nedenle FaceTime’e 32 kişilik grup görüntülü görüşme desteği iOS 12 yayınlandıktan birkaç hafta ya da ay sonra kullanıma sunulacak. Bununla birlikte iOS 12 Beta 8, mobil işletim sistemine gruplandırılmış bildirimler ve memoji özelliklerini getiriyor.

Apple’ın iOS 12’nin kararlı sürümünü yayınlamasına sadece birkaç hafta kaldı diyebiliriz. Şirket, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iOS 11’i 19 Eylül tarihinde tüm kullanıcıların hizmetine sunmuştu. Muhtemelen yeni iOS sürümü de 2018 model iPhone’ların tanıtımından 1-1.5 hafta sonra yayınlanacaktır.