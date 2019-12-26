iOS 14 ile Gelecek Bazı Özellikler Şimdiden Ortaya Çıktı

Apple, iOS 13'le ilgili sorunlar üzerinde çalışmaya devam ederken ortaya çıkan raporlar, iOS 14'ün sahip olacağı bazı özellikleri ortaya koymaya başladı. Yayımlanan bir rapora göre iOS 14, özellikle Animoji ve Memoji özelliklerinde ciddi geliştirmeler sunacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone kullanıcıları için her yıl yeni bir iOS sürümü kullanıma sunuyor. Geçtiğimiz eylül ayında iOS 13 sürümünü kullanıcıların hizmetine sunan Apple, bu işletim sisteminde ne yazık ki beklenen etkiyi yaratamadı ve kullanıcılar, pek çok soruna sahip olan bir iOS sürümüyle tanıştılar. Şirket şu sıralar, iOS 13'ün sorunlarını gidermekle meşgul.

Ortaya çıkan son raporlar ise Apple'ın gelecek yıl kullanıcılara sunacağı iOS 14 sürümünün bazı özelliklerini ortaya koyuyor. Raporlara göre iOS 14, özellikle animasyonlarla ilgili olarak kullanıcıları memnun edecek. iOS 14'te, Animoji ve Memoji'ler güncellenecek ve bu özellikler, direkt olarak iPhone'ların kameralarına entegre edilecek.

TrueDepth kamera, Apple'ın en çok övündüğü özelliklerinden bir tanesi. Bu teknoloji, iPhone ve iPad kullanıcılarının yüzlerini kullanarak çeşitli animasyonlar oluşturmasını sağlıyor. Ancak söz konusu özellik, şu an için fazlasıyla etkin bir şekilde kullanılamıyor. iOS 14'te ise bu Animoji ve Memoji'ler daha da aktif bir şekilde kullanılabilecek.

Raporlara göre Apple, sosyal medya platformlarında çeşitli efekt ve filtrelerin ne kadar popüler olduğunu biliyor ve şirket olarak, bu durumun gerisinde kalmak istemiyor. Aslına bakacak olursak Apple, iPhone 11 serisi ve iOS 13'te de kamera özelliklerine iyiden iyiye yoğunlaşmıştı. Benzer çalışmalar iOS 14'te de olacak ve Apple, şirketin önemli özelliklerini daha da popüler bir hale getirmek için çalışmalarını sürdürecek.

ABD merkezli teknoloji devi, iOS 14'ü 2020 yılının haziran ayında düzenlenecek olan Apple Worldwide Developers Conference (Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı) kapsamında tanıtacak. Eğer Apple, geçmiş yıllardaki alışkanlıklarını sürdürürse, iOS 14'ü eylül ayı gibi tüketicilerin hizmetine sunacak. Böylelikle kullanıcılar, iOS 14'ün yeni özelliklerini deneyimlemeye başlayabilecekler.