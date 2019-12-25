Rapor: Apple Siri, Dünyanın En Popüler Sanal Asistanı

Birleşik Krallık merkezli piyasa araştırma şirketi Futuresource Consulting’in yeni raporuna göre Apple Siri, yüzde 35 pazar payı ile dünyanın en popüler sanal asistanı oldu. Listenin ikinci sırasında ise Microsoft'un Cortana’sı bulunuyor.

Eğer Google Asistan veya Amazon Alexa'nın akıllı hoparlörler sayesinde rakiplerine kıyasla çok daha popüler olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Zira elimizde, bunun aksini gösteren yeni bir rapor var.

Piyasaya araştırma şirketi Futuresource Consulting imzalı yakın tarihli bir rapor, Apple’ın neredeyse tüm cihazlarına ses veren Siri’nin yüzde 35 pazar payı ile dünyanın en popüler sanal asistanı olduğunu gösteriyor. Listenin ikinci sırasında ise şaşırtıcı bir şekilde Microsoft Cortana yer alıyor. İlk kez 2014 yılında kullanıcılara sunulan sesli asistan, yüzde 22'lik bir pazar payına sahip.

Google Asistan, Apple Siri'den çok daha az kullanılıyor

Google Asistan yüzde 9 pazar payı ile üçüncü sırada yer alırken, onu yüzde 4’lük pazar payı ile Amazon Alexa takip ediyor. Bu arada raporda, Baidu'nun DeurOS'unun da Çin'de yüzde 15’lik pazar payına sahip olarak dikkat çekiliyor.

Futuresource Consulting'in Teknoloji Analisti Simon Forrest, raporla ilgili yaptığı açıklamada, “Sanal asistanlar tüketici elektroniği ve otomotiv sektörlerinde ortak bir özellik haline geldiğinden, büyüme şu anda hız kesmeden devam ediyor. 2020, sesli asistan özellikli ürünlerin her zamankinden daha fazla satıldığı yıl olacak” ifadelerini kullandı.

Akıllı hoparlör bazlı düşündüğümüzde, Google Asistan ve Amazon Alexa’nın, Siri ve Cortana'nın ilerisinde olduğuna şüphe yok. Giderek kızışan bu rekabette öne çıkmak isteyen Amazon, yakın zaman önce sanal asistanının heyecan ve hayal kırıklığı gibi duyguları ifade etmesine izin veren yeni bir özellik tanıtmıştı. Benzer şekilde Google ve Apple da, sanal asistanlarının yeteneklerini artırmak için önemli bir çaba sarf ediyor. Peki, siz en çok hangi sanal asistanı kullanıyorsunuz?