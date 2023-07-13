iOS 17'nin ilk genel beta sürümü yayınlandı. Bu sürüm, geçmişte bahsedilmeyen birkaç yeni özelliği de ortaya çıkardı. İşte iOS 17'nin yeni özellikleri...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği WWDC 2023 etkinlikleri kapsamında iOS 17'yi tanıttı. Etkinlik kapsamında iOS 17'nin major özellikleri açıklandı. Ancak beta sürümler de işletim sistemiyle ilgili yeni özellikleri ortaya koymaya devam ediyor. Bu bağlamda; işletim sistemi için dün yayınlanan ilk genel beta sürüm, kullanıcılara sunulacak birkaç yeni özelliği ortaya koydu.

iOS 17'nin ilk genel beta sürümünde tespit edilen yeni özellikler, kullanıcıların Siri ve çift SIM kullanımlarını iyileştirecek. Ayrıca Apple Kimliği ve arama geçmişi bölümlerinde de önemli değişimler var. Gelin hep birlikte bu yeni özelliklere yakından bakalım.

Siri, artık iki dili aynı anda destekleyecek!

iOS 17'deki Siri, iki dili aynı anda destekleyen bir yapıya sahip olacak. Örneğin kullanıcılar, artık Siri'de aynı anda hem Türkçe hem de İngilizce sorgulama yapabilecek. Aslına bakacak olursak Apple'ın bu özellik için geciktiğini söylemek mümkün. Zira Google Asistan 2018, Amazon Alexa ise 2019 yılından beri çift dil desteğine sahip. Apple, rakipleriyle aradaki farkı kapatmış durumda.

Çift SIM kullananlar için özelleştirme seçenekleri sunulacak

iPhone sahipleri bundan sonra çift SIM kullanırken, SIM kartlarla ilgili özelleştirme seçeneklerine sahip olacaklar. Şöyle ki Mesajlar uygulamasında mesajların SIM'lere göre sıralanması, her SIM için ayrı zil sesleri ve rehberde olmayan numaraları ararken hangi SIM'ın kullanılacağı, istendiği şekilde ayarlanabilecek.

iOS 17'nin ilk genel beta sürümündeki özellikler elbette bunlarla sınırlı değil. Yeni işletim sistemi, Apple Kimliğine giriş yaparken telefon numarasının kullanılmasına da imkan tanıyacak. Ayrıca kullanıcılar, bundan sonra FaceTime ve WhatsApp aramaları da dahil olmak üzere, "Arama Geçmişi" bölümüne girdikleri zaman 2000'e kadar kayıt görebilecekler.

iOS 17'yi nasıl yükleyeceğinizi öğrenmek için:

WWDC 2023'te duyurulan tüm iOS 17 özellikleri için:

Ve en önemli mesele: iOS 17'ye geçmeye değer mi?