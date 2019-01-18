iPhone 11 Max'in 4000 mAh Batarya ile Geleceği İddia Edildi

Yeni ortaya çıkan bir rapora göre Apple, 2019 model iPhone'larla çok daha yüksek ekran yenileme hızı sunacak ve Max modelinde, batarya 4000mAh kapasiteye sahip olacak.

Çinli sosyal medya sitesi Weibo’da yer alan bir rapor, Apple’ın yeni nesil iPhone’lar ile birlikte dikkat çekici bazı yeni özellikler sunacağını ortaya çıkardı. Rapora göre Apple, iPhone 11 olarak adlandırılması beklenen modellerde özellikle ekran konusunda şaşırtıcı bazı gelişmelere sahne olabilir.

Bildiğiniz gibi Apple, 2018 model iPhone Xs Max ile birlikte bir iPhone’un şu ana kadar sahip olduğu en büyük bataryayı sunmuştu. Rapora göre iPhone 11 Max’in bataryası, Android rakipleri ile tam bir rekabet başlatacak şekilde 4000mAh kapasiteye ve 15W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Ancak Apple’ın dikkat çeken asıl geliştirmesi ekran kısmında olacak. İddiaya göre Apple, kullanıcıların daha akıcı bir iPhone deneyimi yaşaması için ekran yenileme oranını yükseltecek. Yeni ekran yenileme hızı 120Hz olmasa da 90Hz-120Hz arasında olacak ve mevcut iPhone’lardan daha akıcı bir görüntü sunacak.

Rapor ayrıca daha önce de bildirmiş olduğumuz 3x optik yakınlaştırma özellikli üçlü arka kamera kurulumunu ve 10MP selfie kamerasını doğruluyor. Üçlü kamera kurulumunun ana kamerası 14MP çözünürlüğe sahip olacak. Ayrıca rapora göre Apple, USB Type-C’ye geçmek için bir yıl daha bekleyebilir.