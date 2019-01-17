Teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, son yıllarda gittikçe artan kişisel verilerin toplanması ve farklı kaynaklara satılması konusunda açıklamalarda bulundu. Cook, "Kullanıcıların güvenini kazanmak için onlara bu durumu yönetebilme hakkı verilmeli" dedi.

Son yıllarda birçok teknoloji devi şirketin, kullanıcıların verilerini depoladığı ve hatta farklı kaynaklara sattığı ortaya çıktı. Başta Facebook olmak üzere birçok firma söylentilerin doğruluğunu kabul etmek zorunda kalırken, bir yandan da çok sıkı çalışmalara imza atarak gelişmelere kaydedeceklerini açıkladılar. Konu ile ilgili en taze açıklamalar ise Apple'ın CEO'su Tim Cook'tan geldi.

Cook, özel hayatın gizliliğinin korunması üzerine, ABD meclisine çağrıda bulundu. Birçok firmanın, kullanıcıların izni olmadan verilere erişim sağladıklarını, bu verileri farklı kaynaklarla paylaştıklarını belirten ünlü iş adamı, bu duruma engel olunması gerektiğini belirtti. Cook, alternatif çözüm olarak kullanıcılara, verilerin toplanıp toplanmaması hakkında izin verme seçeneği sunulması gerektiğini, aynı zamanda kullanıcıların diledikleri takdirde toplanan verilerin içeriklerini görüntüleyip, silebilme hakkı tanınması gerektiğini vurguladı.

Geçen yıl da benzeri açıklamalarda bulunan Apple'ın en yetkili ismi, "Özel hayat verileri, bizlere karşı silah olarak kullanılıyor" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Cook, teknolojinin geleceği daha iyi bir hale getirmenin en önemli yolu olduğunu ve yasal düzenlemelerin teknoloji şirketlerine "müşterilerin güvenlerini tekrar kazanmak" konusunda yardımcı olmaları gerektiğini özellikle vurguladı. Kullanıcıların, teknolojiye ve teknoloji şirketlerine olan inançlarının ve güvenlerinin tekrar kazanılmasını yönünde politikalar izleyen Apple, yeni düzenlemeler yapılması konusunda da ısrarlı tutumunu sürdürüyor.