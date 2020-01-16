iPhone 12 Modelleri, Güncellenmiş Face ID ile Gelecek

Barclays analistlerine göre, iPhone 12 modelleri yenilenmiş TrueDepth sistemiyle piyasaya çıkacak. Bu durumda yeni nesil iPhone'ların Face ID'si geliştirilmiş olacak. Ancak analistler konu hakkında ayrıntı vermekten kaçındılar.

Barclays analistleri Blaine Curtis, Thomas O’Malley ve Baylie Harri'ye göre iPhone 12 modelleri yenilenmiş TrueDepth sistemiyle piyasaya çıkacak. Bu da iPhone X'dan beri kullanılan ve iPhone 11 ile birlikte oldukça hızlanan Face ID'nin daha da geliştirilmesi demek.

Analistler konu hakkında ayrıntı vermekten kaçınırken iPhone 12 Pro modelinin arka kamera sisteminin time of flight (ToF) çözümüne yaslanan 3 boyutlu sensöre sahip olacağı belirtiliyor. Analistlerin aktardığı bu dedikodu uzun süredir internette yer alıyor. Bunun yanı sıra, iPhone 12 Pro modelinin 6 GB RAM'e sahip olacağı da yazılanlar arasında. iPhone 11 Pro'nun RAM'i 4 GB'tı.

En az bir modelde Lightning bağlantı noktası olmayacak

Analistlere göre, 2021 yılında piyasaya sürülecek cihazlardaki en büyük değişiklik, en az bir modelde Lightning bağlantı noktasının kaldırılması olacak. Bu durumda EarPods kablolu kulaklıkları yeni cihazın kutusunda yer almayacak.

Daha önce Guo Minghao Apple'ın 2020 yılında beş yeni iPhone'u piyasaya süreceğini söylemişti. Bunlar arasında ‘iPhone SE 2’nin (veya ‘iPhone 9’) mart ayının sonunda raflarda yerini alması bekleniyor. Bunun yanı sıra, sonbaharda satışa çıkacak 5G destekli, sayısı dördü bulabilecek yüksek kalitede telefonun da yer aldığı belirtiliyor.

iPhone X'un satışına katkı sunan en önemli özelliklerinden birisi de Face ID'ydi. Bu durumda iPhone 12'deki güncellenmiş Face ID özelliğinin, cihazın piyasadaki satışlarına olumlu etki yapması bekleniyor.

iPhone 12 serisinin 3 farklı modele sahip olacağı ve bu üç modelin farklı donanımsal özelliklerle geleceği iddia edilmişti. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülecek iPhone modellerinin hepsi de OLED ekranlara sahip olacak. iPhone 12 serisi, 1 adet uygun fiyatlı iki adet de premium özelliklere sahip olan üç modelle gelecek. Uygun fiyatlı iPhone 12'nin 4 GB, diğer modellerin ise 6 GB RAM ile geleceği öne sürülüyor. Ayrıca uygun fiyatlı iPhone 12'nin ikili kamera kurulumuna sahip olacağı da belirtiliyor.