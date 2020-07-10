Son günlerde iPhone 12'nin kutu içeriğinde kulaklık ve şarj cihazı olmayacağı konuşuluyor ve bir YouTuber, böyle bir iPhone kutusunun nasıl olacağını gösteren bir video paylaştı.

Son günlerde daha da yüksek sesle dillendirilmeye başlanan bir söylentiye göre Apple, iPhone 12 ailesinde masrafları kısmak için kutu içine şarj cihazı ve kulaklık koymayacak. Haliyle yeni bir iPhone 12 satın aldığınızda kutusunun içinden yalnızca bir şarj ve veri aktarım kablosu ile kullanım kılavuzu çıktığını göreceksiniz.

Söylentilerin gerçeği ne kadar yansıttığını bilemesek de EverythingApplePro, gerçek olma ihtimaline karşı bir iPhone 12 kutu içi tasarım konsepti oluşturmuş durumda. YouTuber, oluşturduğu iPhone 12 kutu içi konseptini, konu ile ilgili söylentileri ve kendi yorumlarını da paylaştığı bir video ile yayınladı.

iPhone 12'nin olası dolu dolu(!) kutu içeriği: kullanım kılavuzu ve kablo

Konsept tasarımda iPhone 12’nin kutusunu açtığımızda karşımıza ilk olarak cihazın kendisi çıkıyor. Cihazı çıkardığımızda ise geriye yalnızca şarj ve veri aktarımı için kullanabileceğimiz bir kablo ve belki de hiçbir zaman tam olarak açıp okumayacağımız bir kullanım kılavuzu kalıyor. Ayrıca videoya göre kılavuz artık dikdörtgen değil kare şeklinde olacak.

Yalnızca Apple’ın değil, Samsung’un da yeni modellerinde kutu içeriğine şarj cihazı koymayabileceği konuşuluyor. Şirketlerin daha uygun fiyata akıllı telefon satabilmek için bazı içeriklerden feragat etmek zorunda oldukları su götürmez bir gerçek. Ancak bu konuda asıl merak edilen konu, kutu içeriğini boşaltarak maliyetleri düşüren üreticilerin, aynı yaklaşımı fiyat noktasında da sunup sunmayacakları.

iPhone 12'nin kutu içeriğinde yalnızca bunlar olacak

EverythingApplePro’nun videosuna baktığımızda iPhone 12 Pro için tahmini fiyat etiketinin 999 dolar olduğunu görüyoruz. Ancak iPhone 11 Pro’nun başlangıç fiyatı de 999 dolardır. Bu da demek oluyor ki kutu içeriği boşaldığı için fiyatlar düşmeyecek. Yalnızca yeni özelliklere rağmen fiyat, bir önceki yıla göre artmamış olacak.

iPhone 12 kutu içi tasarım konsepti