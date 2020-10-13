Daha iPhone 12 Tanıtılmadan Kablosuz Şarj Cihazı Duyuruldu

Apple'ın bugün lansmanını gerçekleştireceği iPhone 12 ailesi henüz gün yüzüne çıkmamıştı ki bir Japon şirket, iPhone 12'ye özel geliştirdiği kablosuz şarj cihazını duyurdu. Japon şirketin açıklamasına göre Apple, yeni iPhone'larda özel bir kablosuz şarj mekanizması da kullanacak.

Apple, en yeni iPhone modelleri olarak karşımıza çıkacak iPhone 12 ailesini bugün gerçekleştireceği Hi, Speed etkinliği ile resmen tanıtmayı planlıyor ve tanıtıma saatler kala yeni iPhone’lar ile ilgili sızıntılar artarak gelmeye devam ediyor.

Japon akıllı telefon aksesuarları üreticisi MPOW, iPhone 12 ailesinin tanıtımına saatler kala ‘yeni iPhone’lar’ için geliştirildiğini ifade ettiği mıknatıslı kablosuz şarj cihazını duyurdu. MPOW, söz konusu cihaz için yayınlamış olduğu ürün sayfasında iPhone 12 ismini hiç geçirmese de üründen sürekli olarak ‘yeni iPhone’ olarak bahsediyor.

MPOW, yeni kablosuz şarj cihazının açıklamasında “Bu ürün, yeni iPhone’lardaki şarj konumu ayarlamaya yarayan mıknatıslı kablosuz şarj mekanizmasını destekleyen bir kablosuz şarj cihazıdır.” ifadelerinin kullanıyor. Buradan anladığımız kadarıyla Apple, iPhone 12 modellerinin içine, cihazın kablosuz şarj pedinin doğru noktasına oturtulmasını sağlayacak bir mekanizma yerleştirecek. Ya da çoktan yetleştirdi...

MPOW’un ürünün kullanımını göstermek için yayınladığı görseli incelediğimizde, ilk başta iPhone 11 ile neredeyse aynı tasarıma sahip bir cihaz görüyor olsak da görseldeki detaylara baktığımızda yeni iPhone’lar ile ilgili bazı ipuçları yakalayabiliriz.

Kare şeklindeki kamera modülüne baktığımızda söz konusu modelin üçlü kamera kurulumunu devam ettireceğini görüyoruz. Ayrıca cihaz bir kılıfın içinde olsa da düz çerçevelere sahip oluşu, Apple’ın oval çerçeve tasarımından iPhone 4/5 benzeri düz çerçevelere geçiş yapacağı söylentilerini doğruluyor. Ayrıca kılıfın, cihazın güç butonunu da kapatıyor olması, iPhone 12’lerde güç butonunda bir parmak izi tarayıcı bulunacağı söylentilerini boşa çıkarıyor ancak tüm bunların hiçbirinin resmi bilgiler olmadığını unutmayalım.

iPhone 12 ile ilgili bilinen tüm detayları derlediğimiz video

iPhone 12 Mini hakkında bilinenleri aktardığımız video