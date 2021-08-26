iPhone Kullanıcılarının Apple Tutkunu Olmadığı Ortaya Çıktı

ABD'de geçtiğimiz 1 yıl içinde iPhone satın alan 900 kişinin katılımı ile bir anket yapıldı. Yapılan çalışma, iPhone satın alanların tüm Apple ürünlerine aynı ilgiyi göstermediğini ortaya koyuyor. Özellikle de akıllı hoparlörler, Apple'ın en az ilgi gören ürünleri olarak karşımıza çıkıyor.

ABD'de tüketicilerin ilgi gösterdikleri ürünlerin incelenmesini sağlayan bir kuruluş, Haziran 2020'den Haziran 2021'e kadar iPhone satın alan 900 kişinin katılımıyla bir anket çalışması gerçekleştirdi. Bu anket çalışması, iPhone sahiplerinin Apple'ın diğer ürünlerine ne kadar ilgi gösterdiğini ortaya çıkardı. Ankete göre kullanıcılar, Apple'ın diğer ürünlerine iPhone modelleri kadar ilgi duymuyorlar.

Yapılan ankete göre belirlenen süre içerisinde bir iPhone alan kullanıcıları, iPhone'lardan sonra en çok da iPad'lere ilgi gösteriyorlar. Anket katılımcılarının yüzde 79'u, bir tablete de sahip olduklarını belirtiyorlar. Tablete sahip olan iPhone sahiplerinin yüzde 84'ü, iPad tercih ediyor. Katılımcıların yüzde 90'ı ise bir dizüstü ya da masaüstü bilgisayar kullandığını söylerken, bunların yalnızca yüzde 41'i Mac tercih etmiş durumda.

Apple'ın kablosuz hoparlörleri ilgi görmüyor

ABD'de yapılan araştırmaya göre Apple ürünleri arasında en az ilgi gören kategori, kablosuz hoparlörler. Katılımcıların yüzde 45'i, bir kablosuz veya akıllı hoparlöre sahip olduğunu belirtirken, bu tüketicilerin yalnızca yüzde 10'u Home Pod veya Home Pod mini satın almayı tercih etti. Ancak akıllı saatler konusunda ise tam tersi bir durum söz konusu. Öyle ki 900 kişinin yüzde 65'i bir akıllı saat kullanıyor. Bu akıllı saatlerin yüzde 75'i Apple Watch. İlginçtir ki son bir yılda iPhone satın alan kullanıcıların yalnızca yüzde 40 kadarı, bir kablosuz kulaklığa sahip. Bu kullanıcıların ise yüzde 50 kadarı AirPods tercih ediyor.

Anket sonuçlarını değerlendirdiğimizde; Haziran 2020 ile Haziran 2021 aralığında iPhone satın alan kullanıcıların iPad ve Apple Watch'lara ilgi duyduğunu gözler önüne seriyor. Ancak mesele bilgisayar, kablosuz kulaklık ve hoparlörlere geldiğinde bu durum değişiyor. Apple, özellikle de kablosuz hoparlörler noktasında istediği durumda değil gibi görünüyor.