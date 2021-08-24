iPhone 13'te Tasarımda Nelerin Değiştiği Belli Oldu

‘Svetapple.sk’ adlı sitenin yayınladığı iPhone 13 kılıfı görüntüleri, yeni ailenin geçirdiği tasarımsal değişimi ortaya koydu. Görüntülerden anlaşıldığı üzere Apple; kasa kalınlığı, ön kamera çentiği ve arka kamera modülünde boyuta bağlı değişikliklere gitti. Telefonun çentiği üzerine ortaya atılan iddialara son noktanın koyulduğunu da söyleyebiliriz.

Tanıtımına 1 aydan az bir süre kalan iPhone 13’ün ön kamerası hakkında şu ana kadar birçok iddia ortaya atıldı. İddialardan en çok konuşulanları ise “çentik küçülecek mi, hatta çentik olacak mı” sorusu üzerineydi. Kimileri ön kameranın ekran altı olacağını söylerken kimileri, çentiğin hâlâ var olacağını; ancak küçüleceğini ileri sürdü. İkinci iddiayı destekleyen bir diğer sızıntı da bugün ortaya çıktı.

iPhone 13 için tasarlanan telefon kılıfları, ön kamera çentiğinin ve arka kamera kurulumunun kapladığı alanı açık etti. Kılıfların ortaya koyduğu değişimlerden en dikkat çekeni, Apple’ın 2017 yılından beri aynı tuttuğu çentiğin %25 oranında küçülmesi oldu. Arka kamera modülünün ise hatırı sayılır oranda büyüdüğü ve kasanın genişlediği göze çarptı.

Çentik küçüldü, arka kamera modülü büyüdü

Yeni sızıntı fotoğraflar sayesinde iPhone 13’ün çentiğine dair tartışmaların sonuna gelmiş bulunuyoruz. Görünüşe bakılırsa Apple, ilk kez 2017’de iPhone X için kullandığı ve şu ana kadar hiç değiştirmediği çentikten biraz sıkılmış. Telefon kılıfından gördüğümüz üzere ön kamera çentiği %25 küçültülmüş. Geçtiğimiz günlerde bir Bloomberg muhabiri, ekran altı kamerayı ön plana çıkarmak isteyen Apple’ın ekran altı Touch ID’yi bu sene es geçeceğini söylemişti. Ancak ekran altı ön kamera ihtimali ortadan kalktığına göre hâlâ ekran altı Touch ID’yi yeni iPhone’larda görme ihtimalimiz var.

Bunun yanında görüyoruz ki arka kamera modülü, çentiğin aksine gözle görülür bir büyümeye gitmiş. Son serinin Pro Max modelinde köşeden köşeye uzunluğu 3,98 cm olan arka kamera modülünün bu seneki uzunluğu, 4,5 cm. Pro ve bu sene sona erecek Mini versiyonlarında ise bu uzunluk 3,71 cm’den 3,9 cm’ye çıkacak.

Bataryadaki gelişme kasayı kalınlaştırdı

Telefon kabı sızıntısından yakaladığımız bir diğer önemli değişim ise kasaların kalınlaşması oldu. Geçtiğimiz aylarda batarya kapasitelerinin artırılacağından bahsetmiştik. Kapasitenin artması, tabii ki bataryaların fiziksel boyutlarının da bir nebze artmasına yol açtı. Dolayısıyla yeni iPhone’ların kasa boyutu da arttı. iPhone 11 Pro’nun 8,1 mm’lik kalınlığı, iPhone 12 Pro’da 7,4 mm’ye düşmüştü. iPhone 13’te ise bu değer 7,54 mm’ye çıkacak. Son olarak ufak bir değişiklik de ses tuşlarında yaşanacak. Bu tuşlar, bu senenin iPhone’larına göre 6,35 mm daha aşağıda olacak.

Apple iPhone 13’ü ve muhtemelen yeni Apple Watch’ı eylül ayında tanıtacak. Aylardır gördüğümüz iddiaların doğruluğunu lansmanda göreceğiz.