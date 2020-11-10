Güney Kore'den gelen yeni bilgilere göre Apple, bir kez daha LG ile anlaşma masasına oturmuş durumda. Buna göre LG, gelecek yıl tanıtılacak iPhone'lar için LPTO panellere sahip OLED ekranlar üretecek. Apple ise bu ekranlar sayesinde şarj ömrünü kısmandan kullanıcılara 120 Hz'e kadar ekran yenileme hızı sunabilecek.

Güney Koreli web sitesi The Elec tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, 2021 model iPhone’ların en azından ‘Pro’ modellerinde standart OLED ekranlar yerine güç tasarrufu ile öne çıkan LPTO panellere sahip OLED ekranlar kullanmayı planlıyor.

The Elec’e göre Apple, LPTO paneller için Samsung yerine LG ile çalışacak. Aktarılan bilgilere göre LG, Apple’ın panel ihtiyacını gidermek için üretim bandını genişletecek. Nihayetinde de iPhone 13 Pro modelleri, güç tasarrufu daha yüksek OLED ekranlara sahip olacak.

iPhone 13 ailesi, 120 Hz ekran ile gelebilir

Apple’ın mevcut OLED ekranlar yerine LPTO panellere sahip OLED ekranlar kullanmak istemesindeki temel amaç, daha büyük bir bataryaya ihtiyaç duymadan yüksek ekran yenileme hızları sunabilmek ve bunu yaparken da kullanım süresinden feragat etmemek.

Aktarılan bilgilere göre LPTO paneller, ekran aktif bir şekilde kullanılmadığında yenileme hızını 1 Hz’e kadar düşürecek. Aktif kullanımda ise ekran yenileme hızı 120 Hz’e kadar çıkabilecek. Bu sayede cihaz, daha yüksek yenileme hızı sunmasına rağmen daha fazla enerji harcamamış olacak.

Apple, 120 Hz ekran yenileme hızı sunarken şarj ömründen kısmak istemiyor

Aslına bakacak olursak Apple, geçtiğimiz yıl tanıtılan Apple Watch Series 5 ve bu yılki Series 6’larda LPTO panelleri zaten kullanıyor. Bu nedenle yeni nesil Apple Watch’lar her zaman açık ekran özelliği sunmalarına rağmen önceki nesil Apple Watch’lar ile aynı kullanım süresi sunabiliyorlar.

Dünyaca ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da dört farklı iPhone piyasaya sürecek ve iPhone 13 modelleri, iPhone 12 ailesi ile aynı ekran boyutlarına sahip olacak. Tahminler, Apple’ın tüm modellerde LPTO paneller kullanacağı ve 120 Hz’e kadar ekran yenileme hızı sunan ProMotion özelliğini destekleyeceği yönünde olsa da sadece Pro modellerin bu paneller ile gelme ihtimali de bulunuyor.