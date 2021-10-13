Çip krizinin son kurbanlarından bir tanesi de Apple oldu. Bu yıl bitmeden 90 milyon adet iPhone 13 üretimi yapmak isteyen şirket, bu planına ulaşamayacak. Bloomberg'e göre Apple'ın yıl sonuna kadar yapabileceği maksimum üretim miktarı, 80 milyonda kalacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, eylül ayında gerçekleştirdiği bir lansman etkinliğinde iPhone 13 ailesi ile ekosistemine eklediği diğer yeni ürünlerini duyurdu. Elbette bu ürünler, dünya genelinde büyük ilgi gördü. 1 Ekim itibarıyla pek çok ülkede resmen satışa çıkan akıllı telefonlar, dünyanın pek çok yerinde adeta yok sattı. Şimdiyse konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Bloomberg'de yer alan bir habere göre Apple, çip krizi nedeniyle tökezlemiş durumda. Öyle ki şirket, 2021 yılı sona ermeden önce 90 milyon adet üretim gerçekleştirmeyi planlıyordu. Ancak koronavirüs pandemisiyle hemen her sektörü derinden etkileyen çip krizi, Apple'ın bu kararını uygulanamaz hale getirdi. Hazırladığı haberi konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandıran Bloomberg'e göre Apple, yıl bitmeden maksimum 80 milyon adet üretim yapabilecek.

Apple hisseleri, haberin servis edilmesiyle düşüşe geçti

Bloomberg'in servis ettiği haber, tüketicileri üzdüğü gibi yatırımcıları da rahatsız etti. Apple hisseleri, olay üzerine yüzde 1,6 civarında geriledi. Ancak yalnızca Apple değil, Apple'ın çip tedarikçileri olan Broadcom ile Texas Instruments de bu durumdan etkilendi. Bu şirketlerin hisse senetlerinde de düşüşler yaşandı.

Çip krizi, hayatımızın bir gerçeği haline geldi ve kolay kolay da unutulacak gibi görünmüyor. Analistlere göre pandemi öncesine dönüş pek de kolay olmayacak. Özellikle de 2022 yılında bu durumun değişmeyeceğini düşünen uzmanlar, yakın ve orta vadede toparlanma olasılığı görmüyorlar. Bu da teknolojik ürünler ile otomotiv sektörünü sallamaya devam edecek. Yaşanan sallantıların içerisinden kimlerin sapasağlam çıkacağını ise zaman gösterecek...