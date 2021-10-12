iPhone 14 Pro'nun Çentiksiz Konsept Tasarımı Paylaşıldı

Apple ürünlerine dair sızıntılarıyla bilinen Ben Geskin, iPhone 14 Pro’da görmek istediği ekran tasarımını paylaştı. Konsept görüntüde en çok dikkat çeken detay, Apple'ın uzun süredir inatla kurtulmadığı çentiğin olmayışı.

Apple’ın iPhone 13 ailesini tanıtmasının üzerinden geçen yaklaşık 1 aylık süreçte şimdiden iPhone 14 hakkında birçok iddia ortaya çıktı. Bu iddiaların büyük bir kısmı, tüketicinin iPhone 13’lerde görmek isteyip göremediği özelliklerle ilgili oldu. Şimdi bahsedeceğimiz, yeni ortaya atılan olasılık da çok tartışılan çentik mevzusuyla alakalı.

Apple’dan sızdırdığı bilgilerle bilinen ve şirketle güçlü bağlantıları bulunan Ben Geskin, ön kamera çentiğinin yok olması ihtimaline dair görüşlerini açıkladı. Çentiğin yok olmasa da çok daha küçük olmasının daha uygun olacağını ifade eden Geskin, ekranın çentiksiz neye benzeyebileceğine dair bir görüntü paylaştı.

Geskin’e göre iPhone 14 Pro’nun ekranı buna benzemeli:

Daha önce 2020 iPad Pro, iPhone XS Max ve iPhone X’le ilgili sızdırdığı bilgilerle bilinen Ben Geskin; sıradaki iPhone ailesinin Pro üyesinde görmek istediği ekran tasarımını gösteren bir fotoğraf paylaştı. “Benim görmek isteyeceğim iPhone 14 tasarımı budur” açıklamasıyla paylaştığı fotoğrafla daha önce iPhone 14 hakkında yaptığı açıklamaları destekleyen Geskin, gönderiye “Bu konsept bir görüntüdür, gerçek ya da gizli tutulan bir Apple ürüyle alakası yoktur” notunu düştü.

Apple’ın yeni iPhone serileri ile ekran iç parmak izi okuyucuya geçmesi muhtemel, ancak bu büyük ihtimalle sadece iPhone SE modelini etkileyecek. Zira Face ID özelliğini bu kadar geliştirdikten sonra bunu bırakıp ekran altı alanı parmak izi okuyucu için kullanması pek olası değil. Ancak çentik konusunda nasıl bir adım atılacağını kestirmek güç.