iPhone 14 Serisinin Ekranı Kanlı Canlı Görüntülendi

Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 14 serisinin ekran panellerine ait bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafın gerçekten de yeni iPhone'lara ait olup olmadığı ispatlanamasa da standart iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modelleri arasındaki tasarım farkı net bir şekilde görüldü.

Apple’ın yeni iPhone serisi iPhone 14’ü tanıtmasına 6 ay gibi bir süre kalmışken, seri hakkında pek çok bilgiyi şimdiden öğrendik. Serinin en önemli yeniliklerinden bazıları iPhone serisinin yeni bir modele kavuşacak olması ve çentikten kurtulması olurken, bugün yeni tasarımdan dikkat çeken bir fotoğraf paylaşıldı.

Weibo'da paylaşılan yeni fotoğraf, daha önce paylaşılan bilgileri destekler nitelikteydi. iPhone 14 serisindeki modellerin ekran panellerine yer verdiği iddia edilen fotoğraf, telefonların ekranlarında göreceğimiz bazı özellikleri ortaya çıkardı.

iPhone 14 serisinin ekran tasarımı ortaya çıktı

Fotoğraf, iPhone 14 ve yeni model iPhone 14 Max’in önceki modellerde olduğu gibi çentik taşımaya devam edeceğini gösterdi. iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde ise çentik yerine delikli ekran tasarımına yer verilirken, telefonlarda biri kamera ve sensör, diğeriyle flaş için olduğu düşünülen iki farklı yuva gözüktü.

Fotoğraf, standart modellerin Pro modellere göre daha kalın ekran çerçevelerine sahip olacağını da net bir şekilde gösteriyor. Bunun yanında Pro modellerin ekran en-boy oranlarının standart modellere göre de farklı olacağı görüldü. Pro modeller, standart modeller gibi 19:5:9 değil, 20:9 en boy oranına sahip olacak. Tabii tüm bunların fotoğrafın gerçek olması halinde görüleceğini belirtelim.