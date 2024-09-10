Apple, dün akşam duyurduğu iPhone 16 serisi için yepyeni duvar kâğıtları oluşturdu. Bu duvar kâğıtları, üçüncü taraflar aracılığıyla yüksek çözünürlüklü olarak yayımlandı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün akşam düzenlediği bir etkinlikte iPhone 16 serisini duyurdu. Böylelikle yapay zekâ destekli yeni iPhone'larla tanışma imkânı yakalamış olduk.

Tabii her yıl olduğu gibi bu yıl da değişmeyen bazı şeyler vardı. Mesela Apple, iPhone 16 serisi için yepyeni duvar kâğıtları oluşturdu. Bu durumun farkında olan grafik tasarımcılar da iPhone 16 serisinin duvar kâğıtları için bazı çalışmalar yaptılar. Böylelikle iPhone 16 serisinin resmî duvar kâğıtları, şimdiden kullanılabilir oldu.

iPhone 16 Pro duvar kâğıtları

Yukarıdaki duvar kâğıtları, "Artemis Prime X" kullanıcı adına sahip bir grafik tasarımcı tarafından paylaşıldı. Eğer bu görüntüleri yüksek çözünürlüklü indirmek isterseniz yeni bir sekmede açmanız ve görüntüyü kaydetmeniz yeterli.

iPhone 16 duvar kâğıtları

iPhone 16'ya ait duvar kâğıtlarını indirmek için de yapmanız gereken tamamen aynı. Beğendiğiniz görüntüyü yeni sekmede açın ve telefonunuza indirin.

iPhone 16 ve iPhone 16 Pro serisiyle ilgili detaylı bilgiler için aşağıdaki haberlerimize bekliyoruz