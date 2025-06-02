iPhone 16e'nin Güncel Satış Raporları Geldi: Avrupa'da İyi Satıyor Ama...

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Apple'ın en iyi modeli iPhone 16e'nin Avrupa'daki güncel satış raporları geldi. Telefon her ne kadar iyi satıyor olsa da eski modellerin gerisinde kalmış durumda.

Apple’ın en yeni modeli iPhone 16e, Avrupa’da piyasaya çıktığı ilk ayda en çok satan 10 telefon arasına girmeyi başardı fakat başarısı geçmişteki SE modelleriyle kıyaslayınca nispeten daha zayıf durumda.

Bu yılın Şubat ayında satışa çıkan iPhone 16e, Mart ayında Avrupa’da en çok satılan 9. telefon oldu. Apple’ın toplam satışlarının %8’ini, tüm telefon satışlarının ise sadece %2’sini oluşturan model, özellikle Apple’ın daha güçlü olduğu Batı Avrupa’da 7. sıraya kadar çıktı.

Eski "SE" modellerinin gerisinde kaldı

Nispeten başarılı gibi görünse de serideki eski telefonlar olan iPhone SE 2022 ve SE 2020, ilk çıktıkları aylarda daha fazla satmıştı. SE 2022 Apple satışlarının %12’sini, SE 2020 ise %19’unu oluşturmuştu. Genel sıralamalarda da daha yukarılardaydılar. Biri 6. olurken diğeri 3. olmuştu.

Tabii bu farkın en büyük nedeni donanımdan ziyade fiyat. iPhone 16e, 599 dolarlık etiketiyle eski SE modellerinden (429 ve 399 dolardı) çok daha pahalı. Üstelik bazı ülkelerde iPhone 15 ile neredeyse aynı fiyata satılıyor. Bu da kullanıcıların “Madem o kadar para veriyorum, neden bir önceki amiral gemisini almayayım?” diye düşünmesine yol açıyor.

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Peki sizce Apple gelecekte "e" serisi modeller üretmeye devam etmeli mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak : https://appleinsider.com/articles/25/06/02/iphone-16e-selling-well-in-europe-but-cant-beat-its-cheaper-siblings
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