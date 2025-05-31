Eylül ayında duyurulacak iPhone 17'den yeni bilgiler geldi. Güvenilir bir kaynağa göre Apple, standart iPhone 17'de önemli iyileştirmeler yapacak. Şirket ayrıca çok daha büyük iyileştirmeler için de çalışıyor.

Eylül ayının yaklaşmasıyla ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili iddia kazanı ciddi anlamda kaynamaya başladı. Zira şirket, her yıl olduğu gibi bu yıl da en yeni iPhone modellerini eylül ayında duyuracak. Gelen son haberler, iPhone 17 ailesinin tüketicileri heyecanlandıran özelliklerle donatılabileceğini gözler önüne seriyor.

Yaşanan son sızıntının kaynağı, teknoloji dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Digital Chat Station. Çin merkezli kaynak, Apple'ın standart iPhone 17 modelinde önemli iyileştirmeler yapacağını söylüyor. Eğer bu iddialar gerçekse Apple tarafında çok tartışılan 60 Hz ekran tartışmaları sona erecek. İddiaya göre Apple, iPhone 17'nin başlangıç versiyonu da dahil olmak üzere tüm versiyonlarında 120 Hz ekran kullanmaya başlayacak.

Ekran büyüyecek, kameralar iyileşecek

Digital Chat Station'ın açıklamasına göre Apple, iPhone 17'de ekran boyutunu birazcık artıracak. Bu bağlamda; iPhone 16'da 6.1 inç olan ekran boyutu, iPhone 17'de 6.27 inç olarak kayıtlara geçecek. Ayrıca iPhone 16'nın arka kısmında gördüğümüz 12 MP'lik ultra geniş açılı kamera, yerini 48 MP çözünürlük sunan yeni bir sensöre bırakacak.

Apple, 200 MP'lik ana kameralara geçiş yapacak!

Başka bir kaynağın ortaya attığı Digital Chat Station'ın da desteklediği başka bir iddiaya göre ise Apple, iPhone'larda 200 MP kameraya geçiş yapmaya hazırlanıyor. Sony tarafından üretilmiş olan "Exmor T" isimli bu sensör, 0,8 mikron boyutunda piksellere ve 32 noktalı PDAF teknolojisine sahip olacak. Digital Chat Station, söz konusu sensörün 4x kayıpsız yakınlaştırma desteği sunacağını, böylelikle telefoto kamera olarak da kullanılmaya başlayacağını ifade ediyor. Ancak bu sensörün iPhone 17 Pro ailesine gelip gelmeyeceği şimdilik belli değil.