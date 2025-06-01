Daha önce 5 Mayıs olarak bildirilen fakat 1 Haziran'a ertelenen WhatsApp güncellemesi, bugünden itibaren üç iPhone modelini emekliye ayırıyor.

Eğer siz ya da tanıdığınız biri 'gerçek anlamda' eski bir iPhone kullanıyorsa daha önce duyurulan kötü bir haber bugün hayata geçirilmiş durumda. WhatsApp, 1 Haziran yani bugünden itibaren eski iPhone modellerinin bazılarında artık kullanılamıyor.

Meta’nın sahip olduğu WhatsApp, artık daha güncel işletim sistemlerine ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden de bazı eski telefonlara olan desteğini artık kesmiş durumda.

Aslında bu değişiklik daha önceden duyurulmuş ve 5 Mayıs’ta hayata geçirilecekti ancak son anda 1 Haziran’a ertelenmişti. O gün geldi ve artık WhatsApp, sadece iOS 15.1 ve üzeri yüklü iPhone'larda çalışacak. Android tarafında da Android 5.0 ve altı sürümler artık destek dışı kalıyor.

1 Haziran itibarıyla WhatsApp'ın çalışmayacağı iPhone'lar

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Bazı kaynaklarda iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE (1. nesil) modellerinde de WhatsApp'ın artık çalışmayacağı iddia edilse de bu modeller gerekli olan güncellemeyi alabiliyorlar. Belirtilene göre iOS 15.8.4'e kadar güncellendiği sürece bu modeller 1-2 yıl daha WhatsApp'ı rahatlıkla çalıştırabilecekler.

Her ne kadar bahsi geçen modeller günümüzde çok sık kullanılmıyor olsa da dünyada 3 milyar WhatsApp kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde, bu değişiklik birilerini mutlaka hazırlıksız yakalayacak.