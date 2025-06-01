Ve O Tarih Geldi: Bugünden İtibaren Üç iPhone Modelinde WhatsApp Artık Çalışmıyor!

1 dk okuma süresi
4
1
1
1
1
Daha önce 5 Mayıs olarak bildirilen fakat 1 Haziran'a ertelenen WhatsApp güncellemesi, bugünden itibaren üç iPhone modelini emekliye ayırıyor.

Eğer siz ya da tanıdığınız biri 'gerçek anlamda' eski bir iPhone kullanıyorsa daha önce duyurulan kötü bir haber bugün hayata geçirilmiş durumda. WhatsApp, 1 Haziran yani bugünden itibaren eski iPhone modellerinin bazılarında artık kullanılamıyor.

Meta’nın sahip olduğu WhatsApp, artık daha güncel işletim sistemlerine ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden de bazı eski telefonlara olan desteğini artık kesmiş durumda.

Aslında bu değişiklik daha önceden duyurulmuş ve 5 Mayıs’ta hayata geçirilecekti ancak son anda 1 Haziran’a ertelenmişti. O gün geldi ve artık WhatsApp, sadece iOS 15.1 ve üzeri yüklü iPhone'larda çalışacak. Android tarafında da Android 5.0 ve altı sürümler artık destek dışı kalıyor.

1 Haziran itibarıyla WhatsApp'ın çalışmayacağı iPhone'lar

  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus

Bazı kaynaklarda iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE (1. nesil) modellerinde de WhatsApp'ın artık çalışmayacağı iddia edilse de bu modeller gerekli olan güncellemeyi alabiliyorlar. Belirtilene göre iOS 15.8.4'e kadar güncellendiği sürece bu modeller 1-2 yıl daha WhatsApp'ı rahatlıkla çalıştırabilecekler.

Her ne kadar bahsi geçen modeller günümüzde çok sık kullanılmıyor olsa da dünyada 3 milyar WhatsApp kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde, bu değişiklik birilerini mutlaka hazırlıksız yakalayacak.

WhatsApp ile ilgili diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

WhatsApp Yakında Hesabınızı Silmeden Ara Vermenize İzin Verecek (Kafa Dinlemeye Birebir)
İLGİLİ HABER

WhatsApp ve Instagram Satılabilir: Meta'nın Tekelleşme Davası Nihayet Sona Erdi
İLGİLİ HABER

Uzun Süren Bekleyiş Sona Erdi: WhatsApp, iPad Uygulamasını Yayımladı

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
4
1
1
1
1
Emoji İle Tepki Ver
4
1
1
1
1

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler