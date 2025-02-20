Yeni tanıtılan iPhone 16e'yi mi almak daha mantıklı yoksa standart iPhone 15'i mi? Bu içeriğimizde iki telefonu karşılaştırıyoruz.

Apple, dün akşam uygun fiyatlı iPhone modelini 3 yıl sonra resmen yenilemişti. Cihaz, beklendiği gibi SE ismini bırakıp "iPhone 16e" olarak gelmişti. Ayrıca tasarımdan teknik detaylara kadar önceki SE modellerine kıyasla birçok yenilik getiriyordu.

iPhone 16e’nin çıkışı, iPhone almak isteyenlerin aklını karıştırdı. Dün akşam bu cihazı iPhone 16’yla karşılaştırmıştık. Şimdi ise 2023’te çıkan standart iPhone 15 modeli ile karşılaştırıyoruz ve hangisini almanın daha mantıklı olduğuna bakıyoruz.

iPhone 16e vs iPhone 15 (özellikleri)

Özellik iPhone 16e iPhone 15 Ekran 6,1 inç

Super Retina XDR

OLED

60 Hz

1200 nit maksimum parlaklık

2556 x 1179 çözünürlük 6,1 inç

Super Retine XDR

OLED

60 Hz

1600 nit maksimum parlaklık

2556 x 1179 çözünürlük İşlemci A18 çip

6 çekirdekli CPU

4 Çekirdekli GPU

16 çekirdekli Neural Engine A16 çip

6 çekirdekli CPU

5 çekirdekli GPU

16 çekirdekli Neural Engine RAM 8 GB 6 GB Depolama 128/256/512 GB 128/256/512 GB Apple Intelligence (yapay zekâ) Var Yok Arka kamera İkisi bir arada kamera sistemi

48 MP (f/1.6)

2x optik zoom 48 MP (f/1.6)

12 MP (f/1.24)

2x optik zoom Ön kamera 12 MP (f/1,9) 12 MP (f/1,9) Ağırlık 167 gram 171 gram Boyutlar 146.7 x 71.5 x 7.8 mm 147,6 x 71,6 x 7,80 mm Pil 26 saate kadar oynatma (Bu konuda en iyi 6,1 inçlik telefon)

20W hızlı şarj

7,5W'a kadar Qi özellikli kablosuz şarj

MagSafe desteği yok 20 saate kadar oynatma

20W hızlı şarj

15W'a kadar MagSafe kablosuz şarj Türkiye fiyatı 47.999 TL 56.999 TL

iPhone 16e'nin nasıl avantajları var?

*iPhone 16e

Öncelikle iki telefon da ekran açısından benzerler. İkisinde de 6,1 inçlik aynı çözünürlükte 60 Hz ekranları görüyoruz. Sadece bir yerde farklılar. Ancak diğer özelliklerde önemli farklar karşımıza çıkıyor. Öncelikle göze çarpan en büyük fark işlemciler. Öyle ki iPhone 15'te iki nesil önceki A16'yı görürken 16e'de son nesil A18 karşımıza çıkıyor. Bu, daha hızlı performans ve yüksek verimlilik sunuyor. Ayrıca RAM kapasitesi de 8 GB ile yeni modelde daha yüksek.

iPhone 16e'yi en çok öne çıkaran kısım, kesinlikle Apple Intelligence desteği. Apple, bu özellikleri sadece iPhone 15 Pro ve sonrası modellerine getirmişti. iPhone 16e modeli ise A18 yeni nesil işlemciyle 8 GB RAM'i birleştirerek Apple Intelligence'a destek sundu. Eğer yapay zekâ özelliklerine erişmek istiyorsanız kesinlikle iPhone 16e'ye yönelmeniz gerekiyor. Yani güncel kalmak isteyenler için iPhone 15 pek mantıklı değil.

Pil ömrü konusunda da çok önde iPhone 16e. Henüz kapasitesi resmî olarak açıklanmadı ancak şirketin aktardığına göre 26 saate kadar video oynatma sunabiliyor. Bu da onu piyasadaki 6,1 inç ekranlı telefonlar arasında sektörün en iyisi yapıyor. iPhone 15'te ise 20 saat oynatma var.

Tabii ki son olarak en büyük avantaj fiyatta. iPhone 16e, 47.999 TL'lik bir fiyata sahipken Apple Intelligence desteği olmayan, daha eski işlemcili ve daha düşük RAM'li iPhone 15, 56.999 TL'lik fiyatla geliyor.

Dezavantajları neler?

*iPhone 15

iPhone 16e'nin iPhone 15'in gerisine düştüğü yerler de yok değil. Öncelikle maksimum parlaklığı 1200 nit ile daha düşük. iPhone 15'te 1600 nit parlaklık sunuyor. Bu da açık havada ekranı iPhone 15 ile daha iyi görebilirsiniz demek. Ayrıca iPhone 16e'de dinamik ada yok. Onun yerine artık modası geçmiş diyebileceğimiz çentikli tasarım var. Dış görünüm açısından kesinlikle iPhone 15 daha iyi denebilir. Her ikisinde de eylem düğmesi olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Kamera tarafına bakacak olursak iPhone 16e'de tek kamera görüyoruz. Apple ikisi bir arada sistemi kullanarak bu kameraya 2x optik zoom eklemeyi başarmış. Ancak iPhone 15'teki geniş açı ve makro çekim yapmanızı sağlayan ultra geniş kamera bu modelde bulunmuyor. Film gibi videolar çekmeyi sağlayan hareket modu da yeni cihazda yok. Buna rağmen iPhone 16e'de Deep Fusion'dan Fotoğraf Stilleri'ne kadar iPhone 15'teki birçok özelliğin olması güzel. Ayrıca iPhone 15'te olmayan görsel zekâ, bu modelde mevcut.

Son olarak bir dezavantajı da MagSafe desteğinin olmaması. iPhone 15'te 15W'a kadar MagSafe kablosuz şarj sunulurken iPhone 16e'de sadece 7,5W'a kadar Qi özellikli kablosuz şarj sunuluyor. Boyutları ve ağırlıkları neredeyse aynı. O yüzden o konuda pek avantaj/dezavantaj var diyemeyiz.

Sonuç olarak...

Genel anlamda iPhone 16e modelini almak çok daha mantıklı. Yeni işlemci, Apple Intelligence, yüksek pil ömrü, daha uygun fiyat gibi özellikleri onu iPhone 15'e kıyasla öne çıkarıyor. Sırf fazladan ultra geniş kamerası gibi birkaç özelliği daha iyi diye 9 bin TL daha pahalı iPhone 15'i almanın pek anlamı yok.

iPhone 16e ile iPhone 16 karşılaştırmamız için: