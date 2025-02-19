iPhone 16E Hakkında Gözden Kaçırılmaması Gereken 7 Önemli Detay

Apple'ın yeni uygun fiyatlı modeli iPhone 16E hakkında gözden kaçırmamanız gereken önemli detayları sizler için derledik.

Apple uzun süredir söylentileri gündemde olan iPhone 16E'yi nihayet tanıttı. Başlangıç fiyatı 47.999 TL olan iPhone 16E, şu anda iPhone serisindeki en uygun fiyatlı güncel iPhone'lardan biri ve şirketin en yeni A18 işlemcisini, Apple Intelligence özelliklerini ve çok daha iyi bir OLED ekranı sunuyor.

Tabii her ne kadar telefonun teknik özellikleri paylaşılmış olsa da gözden kaçırılan ve pek de değinilmeyen detaylar var. Biz de bu içeriğimizde iPhone 16E'yi almayı düşünenler için gözden kaçırılmaması gereken 7 önemli detayı listeledik.

120Hz yenileme hızı desteği bulunmuyor

Büyük olasılıkla kimse uygun fiyatlı bir iPhone modelinde yenileme hızı noktasında iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ı geçmesini beklemiyordu ancak yine de yılın 2025 olduğu göz önünde bulundurulduğunda 60Hz bir ekrana mahrum bırakmak pek mantıklı bir seçenek değil.

Lightning'e elveda

Apple'ın uzun yıllar kullandığı Lightning kablosu, kablolu şarj ve veri aktarımı için USB-C kullanan iPhone 16E'nin tanıtılmasıyla artık tam anlamıyla tarihe karışıyor.

MagSafe desteği yok

Son zamanlardaki çoğu iPhone modelinden farklı olarak Apple, MagSafe'i iPhone 16E'ye dâhil etmedi.

Telefonun teknik özellikler sayfasında MagSafe'den bahsedilmiyor ve iPhone 16E'nin silikon kılıfının açıklamasında da MagSafe yok.

Kamera Denetimi yerine Eylem Düğmesi yer alıyor

Zil/sessiz düğmesinin yerini ilk olarak iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te sunulan özelleştirilebilir Eylem Düğmesi aldı ve bu durum iPhone 16E'de de aynı.

Bu düğme üzerinden Apple'ın yapay zekâsı Apple Intelligence özelliklerini de kullanabileceksiniz.

Apple'ın ilk kez kendi modemi kullanılıyor

Şirket, kendi üretimi olan C1 modeminin bu boyuttaki bir iPhone'da şimdiye kadarki en iyi pil ömrünü sağladığını söylüyor.

Tabii hücresel sinyal alımı, yüksek veri hızları ve daha fazlası söz konusu olduğunda Apple'ın kendi üretim modeminin Qualcomm'dan iyi olup olmadığını şu aşamada bilmiyoruz.

Ultra geniş kamera bulunmuyor

iPhone 16E'deki 48MP Fusion kameranın bir önceki iPhone SE modeline kıyasla önemli bir gelişme sağladığını söylemek mümkün ancak iPhone 16E'de makro çekimler için özel bir kamera yer almıyor.

Apple'ın uygun fiyatlı iPhone modelinde yalnızca tek bir kamera var ve diğer iPhone'larda makro çekim için kullanılan ultra geniş lens ne yazık ki mevcut değil.

512 GB depolama tercihi pek makul görünmüyor

iPhone 16E her ne kadar uygun fiyatlı bir model olsa da globalde 599 dolarlık fiyatı büyük tepki çekti. Ülkemizde mevcut iPhone modellerinin fiyatı ile kıyaslanınca 47.999 TL'lik başlangıç fiyatı nispeten iyi kabul edilebilir.

Fakat asıl önemli nokta, depolamaya önem veren kullanıcıların 512 GB depolama modeli için globalde 899 dolar, ülkemizde 62.999 TL ödemesi gerekiyor. Bu da iPhone 16 serisinin fiyatlarıyla kıyaslandığında 512 GB depolamaya sahip iPhone 16E'yi almanın ne denli mantıklı olduğunu sorgulamaya yol açıyor.

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