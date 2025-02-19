Uygun Fiyatlı iPhone 16E ile iPhone 16'yı Kıyasladık: Hangisini Satın Almak Daha Mantıklı?

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Apple'ın tanıttığı yeni modeli iPhone 16E ile standart iPhone 16'yı özellikleri üzerinden birbirleriyle kıyasladık.

Apple'ın merakla beklenen uygun fiyatlı modeli iPhone 16E tanıtıldı ve 47.999 TL'lik başlangıç fiyatıyla birçok kişinin dikkatini çekmiş durumda. Peki bugün iPhone almayı düşünen biri için fiyatları birbirine yakın olan iki modelden iPhone 16E mi alınmalı yoksa iPhone 16 mı?

iPhone 16E, uzun süredir bütçe dostu iPhone modeli bekleyenler için biçilmiş kaftandı ve merakla beklenen duyurunun gerçekleşmesiyle gözleri ve dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

iPhone 16E vs iPhone 16

  iPhone 16E iPhone 16
Ekran 6.1 inç Super Retina XDR
OLED, HDR
460 ppi, 2532 x 1170 çözünürlük
800 nit maks. parlaklık (tipik)
1200 nit maks. parlaklık (HDR)		 6.1 inç Super Retina XDR
OLED, HDR
Dinamik Ada
460 ppi, 2556 x 1179 çözünürlük
1000 nit maks. parlaklık (tipik)
1600 nit maks. parlaklık (HDR)
2000 nit maks. parlaklık
(açık hava)
İşlemci A18
2 performans çekirdeğine ve
4 verimlilik çekirdeğine sahip
6 çekirdekli CPU
4 çekirdekli GPU
16 çekirdekli Neural Engine		 A18
2 performans çekirdeğine ve
4 verimlilik çekirdeğine sahip
6 çekirdekli CPU
5 çekirdekli GPU
16 çekirdekli Neural Engine
Apple Intelligence Var Var
RAM 8 GB 8 GB
Depolama 128 GB/256 GB/512 GB 128 GB/256 GB/512 GB
Arka Kamera İkisi bir arada kamera sistemi
(48 MP Fusion)
Fusion: 48 MP,
ƒ/1.6 diyafram
1 kat ve 2 kat
optik zoom seçenekleri		 Gelişmiş çift kamera sistemi
(48 MP Fusion ve
12 MP Ultra Geniş)
Fusion: 48 MP,
ƒ/1.6 diyafram
Ultra Geniş: 12 MP,
ƒ/2.2 diyafram
0,5 kat, 1 kat ve 2 kat
optik zoom seçenekleri
Ön Kamera TrueDepth ön kamera
12 MP fotoğraflar
ƒ/1.9 diyafram		 TrueDepth ön kamera
12 MP fotoğraflar
ƒ/1.9 diyafram
Pil Ömrü Qi ile kablosuz şarj
Video oynatma
(26 saate kadar)
Online video izleme
(21 saate kadar)
Ses çalma
(90 saate kadar)		 MagSafe, Qi2 ve
Qi ile kablosuz şarj
Video oynatma
(22 saate kadar)
Online video izleme
(18 saate kadar)
Ses çalma
(80 saate kadar)
Türkiye Fiyatı 47.999 TL 64.999 TL

Özellikleri kıyasladığımızda pil noktasında iPhone 16E'nin standart iPhone 16'dan çok daha iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz.

İşlemci tarafında her iki telefonda da A18 işlemci görüyor olmamıza rağmen grafik çekirdeği noktasında iPhone 16 kısmen daha iyi bir işlemciye sahip.

Kameralarda da iPhone 16E tek kamerasıyla öne çıkıyor olsa da en son teknolojilere sahip etkileyici bir kamerasının bulunduğunu ve 2X telefoto lensin de dâhil olduğunu belirtelim.

Tüm bunları bir araya getirdiğimizde bütçesini makul tutmak isteyen kullanıcıların özellikle kamera tarafından ödün vererek iPhone 16E'yi tercih etmeleri çok daha mantıklı olacak gibi görünüyor.
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Peki sizin tercihiniz hangi telefon olurdu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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