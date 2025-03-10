Akıllı telefon dünyasının bilindik sızıntı kaynaklarından Majin Bu, iPhone 17 Air ile iPhone 17 Pro'nun tasarımlarını paylaştı. Yapılan paylaşım, Apple'ın tasarımdaki radikal değişikliğini gözler önüne sermiş durumda.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bu yıl duyuracağı iPhone modelleri, çok büyük bir tasarım değişikliğine ev sahipliği yapacak. Bu bağlamda; telefonların kamera kurulumları, bugüne dek kullanılan tasarımdan uzaklaşacak.

Peki iPhone 17 ailesi nasıl görünecek? İşte akıllı telefon sektörünün bilindik sızıntı kaynaklarından Majin Bu, bu sorunun cevabını verdi. Elindeki CAD dosyalarının 3 boyutlu yazıcı ile basılmış hâllerini paylaşan Majin Bu, yaklaşmakta olan telefonların nasıl görüneceğine dair en net paylaşımlardan birini yapmış oldu.

iPhone 17 Pro ile iPhone 17 Air işte böyle görünecek

Majin Bu tarafından yapılan paylaşıma baktığımızda aylardır gündemde olan iddiaların doğru çıkacağına bir kez daha tanıklık ediyoruz. Zira iPhone 17 ailesi, kamera bölmesini büyük bir çerçeve içerisine alacak. Ancak kamera kurulumunun dizilimi yine çok değişmeyecek. iPhone 17 Pro, sol üst tarafta üçlü kamera kurulumunu barındırmaya devam edecek. Çerçevenin sağ tarafında dördüncü sensör ve LED flaş bulunacak. iPhone 17 Air ise sol tarafa yerleştirilen tek bir kameraya ev sahipliği yapacak.

Bu tasarım, Apple için çok uzun zaman sonra büyük bir değişim olacak. Ancak Google'ın Pixel telefonlar ile trend hâline getirdiği tasarımın kullanıcıları memnun edip etmeyeceği tartışma konusu. Çünkü bu tasarım dilinde çıkıntı, hâyli büyük bir yer kaplıyor ve bu da cihazların taşınabilirliklerini olumsuz etkiliyor. Bakalım iPhone 17 ailesinin bu tasarımla gelmesi, Apple'ın satışlarını nasıl etkileyecek.